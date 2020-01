Calciomercato Roma, adesso è Suso l’obiettivo numero uno per l’attacco giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Saltato definitivamente l’acquisto di Politano, la Roma resta da risolvere il vuoto in attacco, sulla corsia destra. Quella che occupava stabilmente Zaniolo prima del suo grave infortunio, e che il solo Under non può pensare di coprire.

Petrachi ora deve inventarsi qualcosa, e alla svelta. Mancano 13 giorni alla fine del calciomercato, e la pista al momento più percorribile sembra essere quella che porta a Suso, calciatore gradito a Fonseca e che i giallorossi avevano cercato già questa estate.

Stando a quanto scrive il portale della Gazzetta dello Sport, è l’attaccante del Milan il giocatore a cui la Roma starebbe pensando in queste ore per colmare il vuoto sulla fascia destra. Resta da capire però come convincere il club rossonero, che chiede Under: se la Roma si privasse del turco, il problema a destra resterebbe irrisolto.

Seguiranno aggiornamenti…