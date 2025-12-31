Calciomercato Roma, dal Portogallo: Massara vuole Schjelderup in prestito, forte concorrenza del Besiktas

La Roma continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e nel mirino di Massara non ci sono solo Zirkzee e Raspadori. Secondo il quotidiano portoghese Record, il ds romanista ha messo nel mirino Andreas Schjelderup, esterno norvegese classe 2004 del Benfica.

L’intenzione dei giallorossi sarebbe quella di chiudere l’operazione con un prestito, una formula gradita al giovane che vedrebbe di buon occhio un’esperienza in Serie A già a partire da gennaio.

La trattativa, tuttavia, si annuncia complicata: sul talento del Benfica si è fatto avanti con forza anche il Besiktas, pronto a inserire nella trattativa una contropartita di lusso come Rafa Silva per convincere il club portoghese a cedere il giocatore. La Roma dovrà muoversi rapidamente se vorrà anticipare la concorrenza e assicurarsi un profilo giovane e versatile per l’attacco.

Fonte: Record.pt