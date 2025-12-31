FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 31 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Massara apre ad altri nomi: Schjelderup e Cissè

«Non ci sono solo loro». Frederic Massara conferma il lavoro su Zirkzee e Raspadori, ma lascia la porta aperta a profili a sorpresa. Tra questi c’è Andreas Schjelderup, ala sinistra norvegese classe 2004 del Benfica, chiuso da Mourinho e con appena «13 minuti nelle ultime quattro partite». Sullo sfondo anche Alphadjo Cissè (Verona, in prestito al Catanzaro). (Gazzetta dello Sport)

Ore 10:00 – Capello: “Dybala top, Ferguson sta dando segnali”

Fabio Capello individua le candidate allo scudetto e commenta la Roma: «Soulé ha 11-12 gol nei piedi, ma non è ancora stato determinante nei big match. Al lotto aggiungerei pure Ferguson della Roma, che sta finalmente dando segnali importanti. Se parliamo di qualità, comunque, è Dybala l’uomo che può dare la spinta decisiva alla propria squadra: se sta bene resta uno dei top in Italia». (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Ghilardi può partire a gennaio

Daniele Ghilardi potrebbe proseguire la stagione lontano dalla Roma. Arrivato dal Verona in prestito oneroso da 2,7 milioni, con obbligo di riscatto a 7,5 milioni e 850mila euro di bonus che scatterà al primo punto conquistato in Serie A dal 1° marzo, può partire già a gennaio per fare spazio a un nuovo centrale. (Il Tempo)

Ore 8:35 – Hermoso, blitz in Francia per la pubalgia

Toccata e fuga in Francia per Mario Hermoso, alle prese da settimane con la pubalgia. Il difensore giallorosso ieri non era a Trigoria perché ha raggiunto l’Oltralpe insieme a un medico del club per sottoporsi a un trattamento osteopatico mirato a “migliorare la situazione della coscia”. La linea resta quella della “gestione”, con l’obiettivo di averlo al meglio nel periodo fitto di impegni. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…