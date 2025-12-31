FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 31 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:30 – Massara apre ad altri nomi: Schjelderup e Cissè
«Non ci sono solo loro». Frederic Massara conferma il lavoro su Zirkzee e Raspadori, ma lascia la porta aperta a profili a sorpresa. Tra questi c’è Andreas Schjelderup, ala sinistra norvegese classe 2004 del Benfica, chiuso da Mourinho e con appena «13 minuti nelle ultime quattro partite». Sullo sfondo anche Alphadjo Cissè (Verona, in prestito al Catanzaro). (Gazzetta dello Sport)
Ore 10:00 – Capello: “Dybala top, Ferguson sta dando segnali”
Fabio Capello individua le candidate allo scudetto e commenta la Roma: «Soulé ha 11-12 gol nei piedi, ma non è ancora stato determinante nei big match. Al lotto aggiungerei pure Ferguson della Roma, che sta finalmente dando segnali importanti. Se parliamo di qualità, comunque, è Dybala l’uomo che può dare la spinta decisiva alla propria squadra: se sta bene resta uno dei top in Italia». (Corriere dello Sport)
Ore 9:20 – Ghilardi può partire a gennaio
Daniele Ghilardi potrebbe proseguire la stagione lontano dalla Roma. Arrivato dal Verona in prestito oneroso da 2,7 milioni, con obbligo di riscatto a 7,5 milioni e 850mila euro di bonus che scatterà al primo punto conquistato in Serie A dal 1° marzo, può partire già a gennaio per fare spazio a un nuovo centrale. (Il Tempo)
Ore 8:35 – Hermoso, blitz in Francia per la pubalgia
Toccata e fuga in Francia per Mario Hermoso, alle prese da settimane con la pubalgia. Il difensore giallorosso ieri non era a Trigoria perché ha raggiunto l’Oltralpe insieme a un medico del club per sottoporsi a un trattamento osteopatico mirato a “migliorare la situazione della coscia”. La linea resta quella della “gestione”, con l’obiettivo di averlo al meglio nel periodo fitto di impegni. (Il Tempo)
Ancora tanti nomi per il mercato ma nessun contatto concreto. E’ vero che il mercato si apre tra due giorni ma già si doveva avere in mano qualcuno.
Boni, che arriva Alphadjo Cisse’, dal Verona (in prestito dal Catanzaro)… E voi che ve lamentate sempre!
