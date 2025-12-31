Calciomercato Roma, previsti a ore nuovi contatti con l’Atletico Madrid per Raspadori (VIDEO)

La Roma continua a spingere per Giacomo Raspadori, uno dei nomi in cima alla lista di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti diretti nelle prossime ore tra il club giallorosso e l’Atlético Madrid, nel tentativo di avvicinare le posizioni e dare un’accelerata alla trattativa.

Al momento, però, la distanza resta evidente. I colchoneros non hanno intenzione di svalutare l’investimento fatto in estate e non vogliono privarsi dell’attaccante per una cifra inferiore ai 22-23 milioni di euro complessivi. Una linea chiara, che sta rallentando il dialogo tra le parti.

Altro nodo centrale è la formula dell’operazione. L’Atlético spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. È proprio su questi dettagli che la Roma sta lavorando, cercando una soluzione sostenibile a bilancio senza rinunciare a uno degli obiettivi principali del mercato invernale. I prossimi contatti serviranno a capire se sarà possibile trovare un punto di incontro tra le parti.