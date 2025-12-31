Calciomercato Roma, previsti a ore nuovi contatti con l’Atletico Madrid per Raspadori (VIDEO)

La Roma continua a spingere per Giacomo Raspadori, uno dei nomi in cima alla lista di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti diretti nelle prossime ore tra il club giallorosso e l’Atlético Madrid, nel tentativo di avvicinare le posizioni e dare un’accelerata alla trattativa.
Al momento, però, la distanza resta evidente. I colchoneros non hanno intenzione di svalutare l’investimento fatto in estate e non vogliono privarsi dell’attaccante per una cifra inferiore ai 22-23 milioni di euro complessivi. Una linea chiara, che sta rallentando il dialogo tra le parti.
Altro nodo centrale è la formula dell’operazione. L’Atlético spinge per un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. È proprio su questi dettagli che la Roma sta lavorando, cercando una soluzione sostenibile a bilancio senza rinunciare a uno degli obiettivi principali del mercato invernale. I prossimi contatti serviranno a capire se sarà possibile trovare un punto di incontro tra le parti.
riscatto obbligatorio è follia.
pura follia, poi ci chiediamo perchè non si vince mai
Contatti e telefonate ma servono soldi che non pssiamo spendere, anche perche la stessa formula è stata offerta oer Zirkzee che ovviamente sarebbe preferibile al buon Raspa! Speriamo bene!
Forza Roma
Una dirigenza competente Ed attenta come La Roma non comprera’ mai Raspadori.non abbiamo piu il trio creativo dell’anno scorso. Massara giustamemte sonda x abbassare anche I prezzi è non trovarsi del tutto scoperto ma rapsadori lamroma non lo prende x almeno Una decina di motivi evidenti. Poi se scrivono raspadori Ed alcuni vedono un 20 m spesi bene x un panchinaro da sempre liberi di pensare quelli che vogliono.
ho un presentimento,,,,, per me nn arriverà
A Raspadori ce se pensa l’anno prossimo, auguri a tutti!
Ricatto obbligatorio…
Ma anche basta co sto tizio che quadagna su youtube e scrive sempre le stesse cose a casso.
In base al titolo, intorno alla mezzanotte Massara chiamerà al telefono Simeone per parlargli di Raspadori.
Ma mo va là.
auguri di capodanno romanista 💛❤️ alla redazione, fiorini e ai fratelli giallorossi
forza grande Roma 💛❤️
ho la sensazione ,che salta, edcarrivera’ ,il norvegese
se prendono raspadori e zirkzee ad ogni costo significa che Gasperini ha bocciato tutto il reparto offensivo, di tutti gli attaccanti non se ne è salvato uno…..
si certo fra na lenticchia e un cotechino
Magari, questo è forte…. con Gasperini Raspa dimostrerebbe tutto il suo valore, oltretutto è un jolly d’attacco.
Prepariamociba salutare, finalmente, Baldanzi o Pellegrini con Dovbyk
il riscatto è obbligatorio per entrambi..
sempre Forza Roma ❤️🧡❤️🧡❤️🧡❤️🧡❤️🧡❤️🧡❤️🧡❤️🧡
Perché ancora non avete capito che li ha bocciati, purtroppo è costretto a farli giocare non avendo altro , avendo Dovbik e Ferguson basti pensare che molte volte non li ha schierati, preferendo Dybala o addirittura Baldanzi, non vede l’ora di avere nuovi attaccanti
Io a questa o altre cifre non lo prenderei.Andrei su altro.Buon 2026 A.S Roma e ai suoi tifosi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.