Cristante: “Gasp ha portato carica. Scudetto? L’obiettivo è la Champions, ma finchè siamo lì…”

Mentre il 2025 volge al termine, le squadre di Serie A stanno già preparando l’inizio del 2026, che per la Roma comincerà con la trasferta di Bergamo sul campo dell’Atalanta.

Sarà la partita di Gian Piero Gasperini, ma anche di Bryan Cristante, esploso proprio in nerazzurro con Gasp in panchina: “Solo ricordi belli. – ha raccontato il centrocampista a Sky Sport – Sono arrivato da due esperienze non super positive, lì c’è stato il boom, abbiamo fatto ottimi risultati. Mister Gasperini ebbe l’intuizione di farmi giocare da incursore. Dà il massimo per far rendere tutti”.

Proprio su Gasperini ha poi aggiunto: “Ho trovato lo stesso mister, sempre carico, con grande conoscenza del gioco. Ovviamente a Bergamo ha continuato a far benissimo, e ha portato la stessa carica anche qui a Roma”. E sull’Atalanta di oggi invece: “La squadra è la stessa. Poi ovvio che quando si cambia allenatore dopo tanti c’è bisogno di ingranare. Penso che stia crescendo, sta tornando a giocare sui livelli in cui deve stare l’Atalanta. Servirà una grande prova da parte nostra”.

Il centrocampista ha poi parlato dell’anno che è stato per la Roma: “Scontri diretti? Ci è mancato un po’ il dettaglio. Abbiamo fatto grandi partite, controllando a lunghi tratti. C’è mancato il gol, ci stiamo lavorando. Il 2025 della Roma? Significa che siamo sulla buona strada. Conta poco perché sono due campionati diversi, però ci dà fiducia. Dobbiamo continuare così anche nella prossima metà di campionato”.

Per poi parlare del futuro: “Io allenatore? Gioco ancora per un po’ (ride ndr). Adesso non ci penso. Poi vediamo cosa succede”. E a proposito di allenatori: “Ci ha fatto piacere vedere De Rossi andare sotto la curva. Rappresenta tanto per la Roma. È stato un bello spot per il calcio”. Cristante ha poi proseguito: “Il nostro obiettivo è tornare in Champions. Sono troppi anni che manchiamo. Ci stiamo costruendo questa possibilità, ma ci sono tante rose attrezzate. Dobbiamo provarci fino alla fine. Lo Scudetto è difficile, ma finché siamo lì lottiamo ogni partita. Capodanno? Sto a casa coi bimbi, giochiamo il 3”.

Infine, la conclusione è stata sulla Nazionale: “Sappiamo che è fondamentale andare ai Mondiali. Giochiamo ogni 3 giorni quindi è difficile starci dietro. A marzo ci aspetta un impegno difficile, ma dobbiamo andare al Mondiale per forza”.

Fonte: Sky Sport