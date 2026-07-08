LIVE! Greenwood verso il Fenerbahce, Moretto: “Affare da 50 milioni. Roma mai stata vicina all’inglese”

Entra nella fase calda il futuro di Mason Greenwood. La Roma resta interessata all’attaccante inglese del Marsiglia, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’OM. Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro, anche perché il 40% dell’incasso andrà al Manchester United. Nelle ultime ore il Fenerbahce sta provando ad anticipare la concorrenza, spingendo sia con il giocatore sia con il Marsiglia, mentre l’Atletico Madrid resta alla finestra ma deve prima liberare spazio in avanti. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa della giornata di oggi, mercoledì 8 luglio 2026.

Ore 12:45 – Moretto: “Greenwoood vicino al Fenerbahce per 50 milioni”

Conferme totali sul passaggio imminente di Greenwood al Fenerbahce: secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il giocatore è molto vicino al club turco per 50 milioni bonus compresi. L’attaccante inglese, riferisce Moretto, non è mai stato vicino alla Roma per i costi troppo alti.

Ore 12:00 – Greenwood, Di Marzio conferma: il Fenerbahce sta accelerando

Il Fenerbahce sta cercando di anticipare Roma e Atletico Madrid, e in queste ultime ore sta spingendo forte sia con il giocatore sia con il Marsiglia per arrivare all’intesa finale. Lo scrive Gianluca Di Marzio. La Roma resta interessata, ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale all’OM e si è presa tempo per valutare i costi dell’operazione, considerati molto alti tra cartellino e ingaggio. Il Marsiglia continua a chiedere 50 milioni, anche perché il 40% dell’incasso andrà al Manchester United. L’Atletico resta vigile, ma prima deve chiudere alcune uscite in attacco, Julian Alvarez escluso. (gianlucadimarzio.com)

Ore 11:10 – Dalla Turchia: Greenwood al Fenerbahce, firme nel weekend

Dalla Turchia rilanciano con forza: Mason Greenwood sarebbe ormai a un passo dal Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco avrebbe raggiunto un accordo con il Marsiglia per l’attaccante inglese, superando la concorrenza della Roma. L’intesa tra Fenerbahçe e Olympique Marsiglia sarebbe stata trovata sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus, per una cifra complessiva da 50 milioni. Il pagamento sarebbe dilazionato a rate, formula che avrebbe permesso al club turco di avvicinarsi alle richieste dei francesi. Sempre secondo Fanatik, per Greenwood sarebbe pronto un contratto da 11 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una proposta economica molto superiore a quella che la Roma aveva messo sul tavolo nelle scorse settimane e che avrebbe pesato in modo decisivo nella trattativa.

La firma sul contratto sarebbe attesa entro il fine settimana. In Turchia, ormai da giorni, si rincorrono voci sempre più insistenti sull’arrivo dell’ex Manchester United a Istanbul, nonostante le smentite ufficiali arrivate nelle scorse ore dal Fenerbahçe su presunte missioni in Francia. La Roma, che per settimane era stata indicata in vantaggio grazie al gradimento del giocatore e ai contatti diretti tra Greenwood e Gian Piero Gasperini, avrebbe trovato l’ostacolo principale proprio sul fronte ingaggio. Negli ultimi giorni l’entourage dell’inglese avrebbe infatti alzato le proprie richieste, forte della proposta arrivata dalla Turchia. (Fanatik.com)

Redazione Giallorossi.net