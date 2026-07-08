LIVE! Greenwood verso il Fenerbahce, Moretto: “Affare da 50 milioni. Roma mai stata vicina all’inglese”

Entra nella fase calda il futuro di Mason Greenwood. La Roma resta interessata all’attaccante inglese del Marsiglia, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’OM. Il club francese continua a chiedere 50 milioni di euro, anche perché il 40% dell’incasso andrà al Manchester United. Nelle ultime ore il Fenerbahce sta provando ad anticipare la concorrenza, spingendo sia con il giocatore sia con il Marsiglia, mentre l’Atletico Madrid resta alla finestra ma deve prima liberare spazio in avanti. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla trattativa della giornata di oggi, mercoledì 8 luglio 2026.
Ore 12:45 – Moretto: “Greenwoood vicino al Fenerbahce per 50 milioni”
Conferme totali sul passaggio imminente di Greenwood al Fenerbahce: secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il giocatore è molto vicino al club turco per 50 milioni bonus compresi. L’attaccante inglese, riferisce Moretto, non è mai stato vicino alla Roma per i costi troppo alti.
Ore 12:00 – Greenwood, Di Marzio conferma: il Fenerbahce sta accelerando
Il Fenerbahce sta cercando di anticipare Roma e Atletico Madrid, e in queste ultime ore sta spingendo forte sia con il giocatore sia con il Marsiglia per arrivare all’intesa finale. Lo scrive Gianluca Di Marzio. La Roma resta interessata, ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale all’OM e si è presa tempo per valutare i costi dell’operazione, considerati molto alti tra cartellino e ingaggio. Il Marsiglia continua a chiedere 50 milioni, anche perché il 40% dell’incasso andrà al Manchester United. L’Atletico resta vigile, ma prima deve chiudere alcune uscite in attacco, Julian Alvarez escluso. (gianlucadimarzio.com)
Ore 11:10 – Dalla Turchia: Greenwood al Fenerbahce, firme nel weekend
Dalla Turchia rilanciano con forza: Mason Greenwood sarebbe ormai a un passo dal Fenerbahçe. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco avrebbe raggiunto un accordo con il Marsiglia per l’attaccante inglese, superando la concorrenza della Roma. L’intesa tra Fenerbahçe e Olympique Marsiglia sarebbe stata trovata sulla base di 45 milioni di euro più 5 di bonus, per una cifra complessiva da 50 milioni. Il pagamento sarebbe dilazionato a rate, formula che avrebbe permesso al club turco di avvicinarsi alle richieste dei francesi. Sempre secondo Fanatik, per Greenwood sarebbe pronto un contratto da 11 milioni di euro a stagione per quattro anni. Una proposta economica molto superiore a quella che la Roma aveva messo sul tavolo nelle scorse settimane e che avrebbe pesato in modo decisivo nella trattativa.
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La firma sul contratto sarebbe attesa entro il fine settimana. In Turchia, ormai da giorni, si rincorrono voci sempre più insistenti sull’arrivo dell’ex Manchester United a Istanbul, nonostante le smentite ufficiali arrivate nelle scorse ore dal Fenerbahçe su presunte missioni in Francia. La Roma, che per settimane era stata indicata in vantaggio grazie al gradimento del giocatore e ai contatti diretti tra Greenwood e Gian Piero Gasperini, avrebbe trovato l’ostacolo principale proprio sul fronte ingaggio. Negli ultimi giorni l’entourage dell’inglese avrebbe infatti alzato le proprie richieste, forte della proposta arrivata dalla Turchia. (Fanatik.com)
Redazione Giallorossi.net
Se le cifre fossero queste, ma che te voi inventà? 50 milioni al Marsiglia e 11 l’ anno a lui sarebbero insostenibili per QUALSIASI club di serie A. Al mondiale ho visto giocatori semi sconosciuti fare grandissime cose, non sempre il ‘grande nome’ è la scelta corretta.
Secondo me sono insostenibili anche per il Fenerbahce, se ci sono giornali che le sparano più grosse di quelli Italiani sono quelli Turchi, staremo a vedere. Se fosse vero,allora, andasse a giocare in Turchia!
Vero, però greenwood è un top player affermato, che in Italia farebbe la differenza a occhi chiusi! Comunque vediamo, in Turchia di solito ci vanno gli epurati o quelli più vecchietti, però ci sono anche casi alla Osimhen…
E comunque ne dicono di baggianate lì… attendiamo
Ti quoto Vis Romae, con queste cifre non puoi competere… Prenderei Brandt (riforma la cppia con Malen) e Kessie a zero, Pepè e Nakamura per le fasce. 💛❤️
è anche vero che i turchi di calcolate ne dicono a tonnellate
Siamo alle solite. Allora chiunque ci batterebbe sugli acquisti vedendola così. Ma quando torneremo ad avere una squadta top? Sono stati dietro Greenwood per 1 mese come Sancho l’anno scorso. Nessuno è esentato dalle responsabilità.
Io pure direi prendiamone un altro ma Greenwood era il nome che ho fatto io e mi piaceva come acquisto. Ce ne sono altri ma sempre dobbiamo sceglierne altri. Greenwood era forte ma qui c’è gente che si vuole tenere Soulé….
sono d’accordo con te VIS ROMAE ! Io credo che i più forti giocatori siano in AFRICA, li pescherei TUTTI quelli di cui ho bisogno! BOUADDI del Marocco farebbe faville insieme a El Ainoui e Pisilli, sarebbe un centrocampo coi fiocchi!!
Ogni squadrone europeo ha le ali o a centrocampo un giocatore o 2 africano, vorrà dire qualcosa no?? E io prenderei di corsa, SUBITO, KESSIE !! è integro e fortissimo, esperto e serio!!
Greenwood è forte davvero e sarebbe stato fuori target per noi se non avesse avuto i problemi personali di cui sappiamo.
Come al solito però la lentezza e la poca chiarezza sul budget che il DS deve gestire (con la proprietà che ogni volta deve autorizzare l’operazione) ci ha fregato
E il gigante continua dormire…
Ma chi ha detto che Greenwood sia un grande nome? E’ un epurato del Manchester, ha trovato la sua dimensione al Marsiglia in un campionato non di livello.
Va benissimo così, andasse in Turchia.
A queste cifre, 11 al giocatore , spero non netti (22) sono dai 100 ai 150. Sinceramente può stare dov è. Mi fido di Gasperini e d Amico, cercatori di campioni
🤣🤣🤣 mi fa ridere l articolo di 2 GG fa di Gasperini che chiama il calciatore..sei pronto. a correre? vorrei vedere in faccia il giornalista che ha scritto l articolo
Le nostre campagne acquisti sono le fotocopie delle precedenti avanti con le amichevoli estive con zero acquisti
le campagne acquisti da zero acquisti: Dovbik, Soulé, Koné, ElA, Malen, Wesley, Vaz, Ghilardi, Ziolkowsky, a cui aggiungere quelli che abbiamo dato via troppo presto…Dahl, Salah Eddine, Abdulamid, Le Fee…
In ogni caso siamo in CL dopo anni…
@Kansas
La qualificazione in c.l. è un obiettivo sportivo solo se porta ad un rafforzamento della rosa. Se serve solo a sistemare il bilancio è e resta un obiettivo finanziario. Ecco la mia sensazione è che è solo un obiettivo finanziario. Noi tifosi dobbiamo festeggiare i titoli, il resto è di competenza di chi gestisce la società. Qua invece siamo al punto che i tifosi festeggiano gli obiettivi finanziari e dimenticano che nel calcio conta vincere.
@Kansas
mi si risponderà che a vincere ci si arriva per gradi e questa qualificazione è uno step. Giusto ma questo è l’anno della verità, basta costruire ora è il momento di vincere qualcosa.
cheè la soluzione migliore, meglio non acquistare che comprare figurine , poi se ai bambini piacciono le figurine se le comprassero loro.
Lo scorso anno la politica attendista ci ha evitato due giocatori che si sono rivelati inutili a noi ma sopratutto a chi “ce li ha soffiati”.
staremo a vedere ma a me sembra che le notizie ad hoc arrivano da giornali turchi e da organi di stampa delle strisciate., un po’ sospette queste notizie.
Marco ma a queste cifre li metti tu i soldi ?
Il quotidiano sportivo turco Fanatik non è considerato una fonte totalmente attendibile, specialmente per quanto riguarda il calciomercato.Come evidenziato dai lettori su Şikayetvar e Ekşi Sözlük, le problematiche principali della testata includono:Clickbait e titoli sensazionalistici: Spesso i titoli vengono utilizzati per attirare l’attenzione, discostandosi dal contenuto reale dell’articolo.
ma volesse il cielo, che questo trita pa… pepe questo fine settimana firma! così chiudiamo sta gran bella storia che tutti i giorni ci allieta e ci rende di buon umore.
Domani sera annuncio ufficiale che Greenwood è un nuovo giocatore della Magggica…SEMPRE FORZA ROMA.
Vedremo…
La solita presa in giro nei confronti dei tifosi per poi prendere il Pepe o Alajabogovic di turno
@mirko
Chi sente preso in giro può sempre tifare per la Lazio, Inter, Milan, Napoli ecc. ecc.
beh , magari.
ottimi giocatori.
il triste sarebbe buttare soldi comprando il sancho di turno.
Mirko, Greenwood mi farebbe sognare ma se il padre agente vuole prendere la Magica per i fondelli agitando una offerta turca dove il figlio non-vuole giocare, allora sto con la società. Solo giocatori che onorano la maglia.
meno male dai .finita telenovela grazie fenerbrace
riscattiamo Venturino che mi sa che è quello che ci possiamo permettere e poi se la sono presa con Massara
Bravo non c’hai capito proprio niente..
ti aspetto al varco a fine mercato.
fanno bene i tifosi di altre squadre a prenderci un mese dietro a un giocatore che puntualmente va da un’ altra parte
ogni anno la stessa storia tutti a piagne e a criticare un po di ottimismo noe daje sù….
Se avevamo i proprietari del Como era nostro ma noi abbiamo i Friedkin perciò daje co Pepe che c’ha pure 29 anni
vabbè chi c’è da prendere in prestito o a rate o a fine contratto o che costa non più di 25 milioni?
Il solito trappolone: non ci si deve muovere in questo modo. Giustamente, sotto un altro articolo, qualcuno ha commentato “noi si ragiona come se gli acquisti possano essere dei tifosi della Roma, determinati a giocarvici: non è così”. Non solo. Ormai non vale nemmeno per i giocatori tifosi, l’equazione. Bisogna essere scaltri perché tantissimi sono delle vipere, letali nei comportamenti. Tra l’altro, più sono scadenti, tanto più sono inaffidabili. Lasciamolo perdere, non vale la pena.
Sogno di mezza estate giallorosso.
Mo’ vediamo a chi prendono.
Amen, ogni volta che hai pagato più di 40 un calciatore è stato un disastro economico-tecnico, meglio per noi accetti il Fenerbache, chi conosce la storia della Roma sa che è così. Prendere i profili alla Wesley, Malen, Kone’, Svilar, Ndicka, Soule’, come prima Dzeko, Salah, Nainggolan, Strootman, Alisson, Pjanic, Marquinos, Benatia, Rudiger, ce ne sono in giro eccome, ai tempi ed ai costi giusti, daje D’Amico datte da fa’
Da un lato è vero che le cose per come stanno realmente lo sanno solo le società e non si deve rendere conto ad ogni voce messa in giro da parte dei media, che maldestri in alcune circostanze o meno, fanno comunque il loro mestiere i loro interessi.
Però quando una situazione tipo come questa di Greenwood diventa un tormentone, una telenovela oramai più che stucchevole
sarebbe interesse della Roma stessa in primis per non apparire un club che sta cercando l elemosina di smentire tali notizie
A queste cifre, goodbye and good luck
Sti pagliaccioni che chiedono, chiedono soldi 11 milioni di euro vi rendete conto! Il calcio mondiale è alla frutta… Ci si incomincia a stancare anche perché i campionati non sempre sono puliti!
ma se la roma sta facendo campagna per abbassare gli ingaggi , prende il sing nessuno a 50 mil di euro e a 6mil di euro.. ma daie ma che ridicolo …
è come con pallotta se non vendi non compri
Dov’è la novità? Mi sarei stupido se lo prendevamo
I Friedkin hanno speso, ma male. Con gli stessi soldi compravi giocatori migliori. Sempre gli sbagli dei Ds, che bisogno c’era di comprare dal Marsiglia quel giovane attancante di colore ( non ricordo il nome) pagandolo carissimo,per non usarlo e adesso mandarlo in prestito?
Che strano non me lo sarei mai aspettato viriamo su Alajabogovic giovane forte ma soprattutto dai costi contenuti
Ciaone…
qualcuno veramente si illudeva che i Friedkin spendevano 50 milioni? alla fine prenderanno qualche scommessa alla Vaz o qualche giocatore in prestito tipo Bailey e via
il como societa americana sería gia spesi 70 milioni per riscatti è compre, la Roma cambia ds peró sempre uguale
…americana? ma parli del Como?
neh ha spesi 9 per Pax che rientreranno tra un anno….
ma io non so davvero che gusto ci troviate….
Se viene bene senno pazienza. L’importante che il Gasp e D’Amico abbiano anche altre piste aperte e non si riducono alla fine, come accadde con Massara per Sancho e poi arrivò Bailey
Una testata giornalistica che se chiama Fanatik quanto meno mi lascia dei dubbi riguardo il livello di autenticità degli articoli!
Magari la notizia ha un principio di fondamento ma non tale da ritenere chiuso definitivamente il discorso Greenwood….
Ad ogni modo credo che la Società si stia muovendo bene: al ragazzo riconoscerebbe un certo talento (infatti 5 milioni…) ed al Marsiglia un più che adeguato incasso.
Poi se il giocatore vede er dito e non la luna….amen!
FORZA ROMA
Nn so dove andrà Greenwood…ma nn credo a questa offerta, Da 50 + 11 milioni a Stagione
vedremo, nn mi piace tanto quando Gasperini si fissa con qualcuno… Speriamo bene
a parte che non ci credo perche fino a ieri non avevano un euro e non potevano spendere oggi addirittura 50 milioni e anche se fosse vero un giocatore che preferisce andare in turchia solo per i soldi significa che non ha piu nulla da dare come quelli che vanno in arabia a noi serve gente che mozzica dentro al campo i polpacci degli avversari non mollaccioni che pensano solo al conto in banca ne avete visto uno nel milan ,si chiama Leao ma cia la capoccia da u n altra parte
– In Inghilterra non lo vogliono
– È Giamaicano
– L’agente è suo padre
Sto film è già uscito nelle sale 😅
…mancano solo i pop-corn 🤦
Che vada pure coi turchetti: vedremo cosa vincerà.
Marco ma a queste cifre li metti tu i soldi ?
Io non faccio il commercialista ma il tifoso
ma le guardate le fonti?
ieri Sporxx
oggi Fanatik…
e dai…
Greenwood o non Greenwood i proprietari del Como ai Friedkin gli mangiano in testa mo voglio vedere il piano B per farmi due risate
le alternative non saranno certo di questo livello ma ben più basso ma tanto i Cesaroni saranno contenti lo stesso
I proprietari del Como non spenderebbero mai 60 milioni per Greenwood.
Speriamo che la Roma riesca a spendere il meno possibile sul mercato comprando qualche giocatore utile, l’importante è non spendere troppo e pagare gli stipendi il giusto o qualcosa in meno…magari qualche parametro zero dimenticato.
E magari riuscire a vendere qualcuno dei nostri giocatori facendoceli strapagare semplicemente perchè giocano con la Roma e solo per questo sono molto più belli degli altri.
In modo che tutti i tifosi siano felici di rispettare il paletti UEFA
A questo punto provassero almeno a prendere Tzolis con 35 penso si possa fare
avevo ragione????? ve lho detto un mese fa , la.roma non ha soldi liquidi e non arriverà nessuno , solo prestiti o fine contratti
se lo dice Di Marzio allora a breve arriva da noi, vedemo chi ci prende. Forza Roma
Siamo tifosi no commercialisti, chi dice che è troppo alto lo stipendio, il signor Dybala fino a un mese fa 6,5 milioni per giocare 15 partite da titolare e 7 dalla panchina 2 gol in campionato e uno in Europa , oppure vi aspettate che prendano Mbappe od Haaland a 4,5/5 milioni oppure Barcolla Olise a 4 milioni, se vuoi i giocatori forti li devi pagare , non credo che quelli citati Dembele Doue Kravastelia prendano 4 milioni, sennò accontentatevi dei Zaragoza é Venturino o gente in prestito
Esatto molti tifano per i bilanci invece di sollecitare la proprietà a fare una squadra forte, ma cosa ci deve interessare a noi quanto costa un giocatore bah contenti loro contenti tutti
Quelli che hai citato tu stanno in top team con fatturati imparagonabili al nostro. Quando Kvara stava al Napoli prendeva 1,5k, MC Tominay guadagna molto meno di Pellegrini. Mi sembra che a volte vi dimentichiate che siamo la Roma e non il Real o il PSG
Viste le parole del mister riguardo i mondiali e i conseguenti allungamenti di tempo per acquistare giocatori, mi viene da pensare che i primi obiettivi stiano ancora partecipando al mondiale o che siano stati eliminati di recente…
Moreira? Trossard, De Cuyper? Brahim Diaz? Nusa? Schjelderup? Molina? Salah? Daniel Munoz? Endrick, Martinelli? Leao? Alajbegovic?
C’è robetta interessante qui in mezzo…
Tanto se vuoi quel tipo di calciatore forte e di quel livello quelli sono i prezzi,inutile accostare nomi Moreira Nusa Garnachio e così via, quindi non prendeteci in giro, se la proprietà non è in grado di fare quel tipo d’investimenti non faremo mai il salto di qualità, non ci possiamo nascondere per fare le squadre forti ci vogliono i giocatori forti e questi costano è inutile girarci intorno, lo dicessero chiaramente se intendono far grande la Roma, ho tenerla come soprammobile
se fosse vero molto meglio investire su due esterni da 30 milioni piuttosto che svenarsi con unico esterno da 50. ci sono da portare a trigotria anche un terzino sinistro titolare e un centrocampista di riserva.
Conferme anche da Fabrizio Romano. Ennesima telenovela inventata dai giornalisti. La Roma avrà fatto dei sondaggi. E fine. Il problema è che qui non parla mai nessuno e per i giornalisti è la santa Pasqua.
dopo sta notizia ho smesso di mangiare …….poco
Un mese e mezzo di articoli sul nulla. Se rinasco, voglio fare il giornalista sportivo 🤣
Giocatore ambidestro può ricoprire tutti i ruoli in attacco, 50MLN li vale. Se poi vuole uno sproposito di ingaggio arrivederci.
secondo me a trenta milioni trovi fior di giocatori. 50 milioni tutti su uno non possiamo permettercelo abbiamo altri buchi da coprire
Il Milan senza Champions ha già speso 100 milioni per non parlare del Como
Presentare questa rosa in Champions è sinonimo di alta possibità che si presentino altri 7-1.
Ora, se non dovesse arrivare il forte giocatore Inglese, la Roma può\vuole investire in giocatori di livello per rinfonzarsi? I rinnovi di alcuni giocatori, non so, non mi fanno dormire sonni tranquilli
la Roma ha 3 ruoli principali scoperti
Quinto, Esterno a sx di piede dx e un centravanti oltre Malen
se può investire 45 su un giocatore, comincia a coprire i ruoli che mancano….che Soulè Senza pubalgia 12/15 gol te li può fare…..vabbè fidarsi di Gasperini ma fino a un certo punto…
con Rios e Sancho avevi bruciato la stagione passata forse pure la prossima…..manca un Dg
Sono i giornali che montano le telenovele. Questa non è stata nemmeno una trattativa come non lo è stata quella per Rios secondo me. Un interessamento ci sarà anche stato, ma alle cifre che giravano 50 milioni + 5 netti al giocatore era chiaro come il sole che l’interessamento sarebbe rimasto tale. Addirittura poi se ne offrono 11. Anche uno come Gasperini capisce che certe cifre in pochi se le possono permettere e infatti ieri era molto sereno. Ora però si svegliassero.
so che da romanista è brutto da dire ma posso almeno pensare “oh finalmente” …non si discutono le qualità del giocatore ma per fare un tira e molla infinito con ragazzo che sta preferendo i soldi che alla carriera, sicuramente è meglio virare su un’altro (come tutti ovviamente io speravo in greenwood ma a questo punto basta)
Vorrei rispondere a chi dice siamo tifosi e non commercialisti.
Se non si considera il rapporto tra le ENTRATE (in termini economici) e le USCITE (sempre in termini economici) non parlate di mercato.
La Roma può permettersi Mbappe se ha un certo tipo di entrate, diversamente dovrà fare un MERCATO COMMISURATO ALLE SUE RISORSE, che non sono quelle personali del Presidente!!!
Friedkin, di tasca sua, se po’ compra’ Mbappe, Olise, Kvara, Halland tutti assieme, ma NON PUO’!
FORZA ROMA
Se fosse vero sarebbe un peccato perchè è fortissimo. Il problema non è lui o Rios o chi ve pare che non sappiamo nemmeno se sono stati effettivamente trattati, ma la pachidermica lentezza con la quale si muove la proprietà per ogni singolo acquisto, basti pensare a Wesley o a Ghilardi.. roba da latte ai cojote.
P.s. evidentemente i soldi attraggono i calciatori più della champions league.
Che delusione sarebbe vedere Mason in Turchia , e meno male che #7decoppe so due mesi che spergiura che il Fenerbace nun ce sta …a sette cambia mestiere e vai a lavorare che è meglio
Io aspetto di vedere la firma prima di tirare il dovutissimo sospiro di sollievo.
Come al solito si dirà che è colpa del giocatore ma qui è una telenovela che si ripete
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.