Calciomercato Roma, El Aynaoui: il Mondiale fa salire il prezzo, la Roma dice no a 30 milioni

Il Mondiale sta cambiando il mercato di Neil El Aynaoui. Le prestazioni del centrocampista con il Marocco non stanno passando inosservate e diversi top club europei hanno iniziato a monitorare con attenzione il numero 8 giallorosso.

Arrivato alla Roma la scorsa estate dal Lens per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, El Aynaoui si sta ritagliando un ruolo importante con la propria nazionale e la vetrina internazionale potrebbe far lievitare in modo significativo il valore del suo cartellino. Secondo quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, tra le squadre che stanno seguendo più da vicino il centrocampista ci sono Barcellona, Everton, Liverpool e soprattutto Manchester United, indicato come nuova pretendente nella corsa al marocchino.

La Roma, però, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a cifre contenute. Sempre secondo Konur, il club giallorosso avrebbe già fatto sapere che un’offerta da 30 milioni di euro non sarebbe sufficiente per aprire alla cessione. Il Mondiale, del resto, è da sempre una vetrina capace di modificare valutazioni e gerarchie di mercato. El Aynaoui era arrivato nella Capitale come investimento importante, ma le sue prestazioni con il Marocco stanno trasformando il suo profilo in un possibile tesoro per la Roma.