CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 5 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Roma, preso Zelezny: sarà il nuovo terzo portiere

Dopo la partenza di Marin direzione PSG, la Roma ha ingaggiato il polacco Radoslaw Zelezny (19), classe 2006 ex Juventus U20. Arriva a parametro zero e ha firmato un contratto quadriennale con opzione per un quinto anno. Nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze in Primavera 1. (Il Tempo)

Ore 9:50 – Paredes-Boca, si chiude a cifre inferiori alla clausola

Leandro Paredes (31) è sempre più vicino al Boca Juniors. Secondo quanto riferito dal giornalista Leandro Aguilera, infatti, la prossima settimana sarà quella buona per definire l’operazione: l’agente dell’argentino sta trattando con la Roma per una cessione a cifre inferiori rispetto alla clausola.

Ore 8:50 – Pubill il piano B per la destra

Rispunta Marc Pubill (22) dell’Almeria come alternativa a Wesley per la destra: contatti in corso, con Massara che tiene viva la pista nel caso in cui l’affare col Flamengo non dovesse chiudersi. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – Wesley, la Roma punta a chiudere entro il weekend

La Roma vuole chiudere in questo fine settimana l"acquisto di Wesley (21), terzino destro del Flamengo che Gasperini ha messo in cima alla lista. Trattativa avanzata

