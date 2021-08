CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 24 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – Ufficiale il trasferimento in prestito di Ante Coric (24) allo Zurigo. Lo comunica la Roma su Twitter.

🤝 Ante Coric ceduto in prestito allo Zurigo. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/wW9DQg0QAa — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2021

Ore 9:45 – La Roma e il Torino hanno provato a intavolare uno scambio di centrocampisti che avrebbe portato Mandragora (24) a Trigoria e Amadou Diawara (24) in granata, ma il giocatore giallorosso ha detto no all’ipotesi di un trasferimento al club piemontese bloccando l’affare. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Gli agenti di Federico Fazio (34) stanno parlando con il Genoa, ma il club ligure non sembra troppo convinto di voler puntare sul difensore argentino. (Il Tempo)

Ore 9:10 – Non solo Zakaria: il sogno per il centrocampo sarebbe Douglas Luiz (23) dell’Aston Villa, ma costa 30 milioni. Più indietro l’olandese Koopmeiners (23), che resta in corsa vista la mancata firma con l’Atalanta. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – La Roma continua a trattare col Borussia per Zakaria (24): i giallorossi cercano l’intesa con i tedeschi, ma nel frattempo sperano di riuscire a piazzare sia Nzonzi che uno tra Villar e Diawara per fare spazio al nuovo acquisto. (Corriere dello Sport)

Seguono aggiornamenti…