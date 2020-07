CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 1 luglio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:45 – Si allontana Nauhel Bustos (21). Le questioni interne alla Roma hanno portato a una frenata dell’affare. Adesso Valencia, Porto e Krasnodar sono in pole per l’attaccante argentino. (Calciomercato.it)

Ore 16:00 – Ufficiale: Chris Smalling (30) resterà alla Roma fino al termine del campionato di serie A. Lo rende noto il Manchester United in una nota: “Smalling resterà alla Roma per il resto della stagione di Serie A, che finirà all’inizio di agosto, a causa degli effetti della pandemia di Covid-19“. (manutd.it)

Ore 13:10 – Edinson Cavani (33) alla Roma ma solo se arriveranno i nuovi proprietari. Lo riferisce…(LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)

Ore 12:15 – Henrikh Mkhitaryan (31) firmerà con la Roma un contratto di un anno più opzione per il secondo che scatterà dopo una ventina di presenze. Il club ha voluto questa formula per cautelarsi in caso di infortuni. Lo riferisce Filippo Biafora de Il Tempo. (Twitter)

Ore 11:45 – Stando a quanto riferisce Alessandro Austini de Il Tempo, nella trattativa in corso tra Roma e Napoli per Under c’è chi sostiene che ci sia ancora in ballo Arkadiusz Milik (26) mentre altri parlano di affare che ormai riguarda solo il turco. (Tele Radio Stereo)

Ore 10:30 – Il Napoli vuole Under (23) e prova ad abbassare il prezzo inserendo Malcuit (28) nell’affare, ma il giocatore non interessa alla Roma. Probabile che un altro calciatore finisca nella trattativa per diminuire il cash da pagare. (Corriere della Sera)

Ore 10:00 – Con i conti in rosso, anche Nicolò Zaniolo (21) non può essere incedibile per la Roma: davanti a un’offerta di 60 milioni può partire. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – Scambio possibile tra Roma e Atalanta con Florenzi (29) verso Bergamo e Gollini (25) diretto a Trigoria. (Leggo)

Ore 9:00 – Anche Edin Dzeko (34) finisce sul mercato, con la Roma costretta a sacrificarlo senza la Champions…(LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)

Seguono aggiornamenti…