CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:00 – OFFERTA DELL’AL-SHABAB PER SPINAZZOLA – Arriva l’offerta dei sauditi dell’Al-Shabab per Leonardo Spinazzola (30): proposti 7 milioni alla Roma per il cartellino e un triennale da 6 milioni l’anno al giocatore…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – SPUNTA ANDRE SILVA PER L’ATTACCO – Oltre a Noah Okafor e Taty Castellanos, tra i profili al vaglio di Tiago Pinto per l’attacco c’è anche Andrè Silva (27), centravanti portoghese del Lipsia. (Il Messaggero)

Ore 9:20 – SABITZER CHIEDE LA CERTEZZA DEL RISCATTO – Marcel Sabitzer (29) ha chiesto alla Roma la certezza del riscatto per accettare il trasferimento in prestito. Va convinto anche il Bayern, che per ora non accetta questa formula. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – PINTO, INCONTRO PER MORATA – La Roma tiene viva la pista Morata: nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del calciatore spagnolo per parlare dello stipendio e capire se l’affare può essere fattibile…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:05 – IBANEZ, SIRENE SAUDITE – Roger Ibanez (24) è finito nel mirino di un club sadita che lo ha avvicinato per capire le sue intenzioni, ma il difensore ha bloccato sul nascere ogni trattativa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – SCAMACCA, IL WEST HAM NON APRE – Nonostante il rilancio della Roma sul prestito oneroso, il West Ham non apre ancora alla cessione a titolo temporaneo del calciatore: Tiago Pinto aspetterà una settimana, poi penserà alle alternative. (Sky Sport)

