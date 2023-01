CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 28 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 9:25 – SHOMURODOV, RIFIUTATO L’OBBLIGO DI RISCATTO – Ieri Roma e Spezia hanno trovato l’accordo per il trasferimento in prestito di Eldor Shomurodov (27) per 1,5 milioni di euro. I liguri avevano anche proposto un accordo per il riscatto obbligatorio, ma con una cifra giudicata troppo bassa dalla Roma, che preferisce rivalutare il calciatore in estate. (Il Tempo)

Ore 9:00 – SPUNTA DOEKHI PER LA DIFESA – Nei giorni scorsi a Tiago Pinto è stato offerto Danilho Doekhi (24) centrale olandese dell’Union Berlino. Forte fisicamente e veloce, il giocatore costa circa 5 milioni di euro, con un contratto con i tedeschi che andrà in scadenza nel 2025. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – ZIYECH BLOCCATO, COSì SFUMA IL SUO ARRIVO – Per la seconda volta Hakim Ziyech (29) rischia di non arrivare alla Roma: il giocatore aveva detto sì a Mourinho, poteva arrivare a un prezzo di saldo, ma il no di Zaniolo al Bournemouth blocca l’affare. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:40 – ZANIOLO, DEFINITIVO IL NO AL BOURNEMOUTH – Nicolò Zaniolo (23) non ha mai preso in considerazione l’idea di accettare il trasferimento al Bournemouth, scatenando le ire della dirigenza giallorossa. Ora il giocatore rischia sanzioni disciplinari e di restare ai margini della rosa. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

