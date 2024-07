CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa venerdì 12 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:15- AOUAR, ACCORDO FATTO CON L’AL-ITTIHAD – Terminate le vacanze, non farà ritorno a Trigoria Houssem Aouar (25). L’ex Lione, infatti, è ad un passo dall’Al-Ittihad. Come scrive Frabrizio Romano il franco-algerino ha già trovato un accordo con il club arabo, a cui si legherà per le prossime due stagioni con opzione sulla terza. Trattative in corso anche tra i due club.

Ore 10:00 – DOUE’ E TIAGO SANTOS COSTANO TROPPO – A destra piacciono Tiago Santos (21) del Lille e Guela Douè (21) del Rennes, ma entrambi costano 20 milioni. Accostati anche Marc Pubill (21) dell’Almeria e Warren Kamanzi (23) del Tolosa ma nessuno a Trigoria è convinto che possano fare la differenza. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – SORLOTH O EN NESYRI, CORSA A DUE PER L’ATTACCO – Per il centravanti la corsa sembra essere ristretta a due giocatori: Alexander Sorloth (28) del Villarreal e Youssef En-Nesyri (27) del Siviglia. Per il primo gli spagnoli chiedono ancora troppo, mentre sul marocchino c’è la forte concorrenza del Fenerbahce di Mourinho. (Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Sky Sport)

Ore 8:15 – DAHL, MANCA L’INTESA – Samuel Dahl (21) è l’obiettivo più caldo di Ghisolfi di queste ore, ma per il terzino sinistro manca l’intesa con il Djurgarden. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:00 – GOSENS E SERGI CARDONA ANCORA IN CORSA – Oltre a Dahl, la Roma sta cercando un altro esterno sinistro: Robin Gosens (30) e Sergi Cardona (25) restano in lizza. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

