CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:45 – BELOTTI A ROMA DOMANI, DOMENICA L’ANNUNCIO – Questione di ore l’arrivo a Roma di Andrea Belotti (28), che sarà nella Capitale molto probabilmente domani. Per l’annuncio invece bisognerà attendere fino a domenica. (Calciomercato.com)

Ore 10:00 – PINTO CHIEDE INFORMAZIONI PER LOKONGA – Nella lista che Tiago Pinto per il centrocampo c’è anche Albert Sambi-Lokonga (22) dell’Arsenal. Il belga, 22 anni, è stato acquistato dai Gunners la scorsa estate dopo aver versato nelle casse dell’Anderlecht 17 milioni di euro. Lo riporta Erem Konur su Twitter.

Ore 9:35 – SHOMURODOV, IL BOLOGNA VIRA SU ZIRKZEE – Per Shomurodov (27) la Roma non è scesa sotto il tetto dei 12 milioni per il riscatto condizionato e allora ecco l’affondo per Zirkzee, preferito nel rapporto qualità-prezzo in virtù anche del fatto di aver conosciuto la serie A. (Il Resto del Carlino)

Ore 9:20 – SOUMARE E TAMEZE I PIANI B – Non sono ancora del tutto tramontante le piste che portano a Boubakary Soumaré (23) del Leicester e Adrien Tameze (28) del Verona. Qualora la trattativa tra Roma e Olympiacos per Camara non dovesse portare a un accordo, Pinto è pronto a virare su uno dei due. (Corriere della Sera)

Ore 8:25 – CAMARA, SI TRATTA CON L’OLYMPIACOS – Mady Camara (25) sembra essere il prescelto di Mourinho per sostituire l’infortunato Wijnaldum. La Roma lo vuole in prestito con diritto di riscatto, i greci chiedono l’obbligo: si tratta. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – BELOTTI A ROMA TRA OGGI E DOMANI – E’ ormai questione di ore l’arrivo di Andrea Belotti (28), atteso nella Capitale forse già oggi. Il giocatore comunque non partirà con la squadra per Torino. (Il Tempo)

