CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 7 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:20 – SABITZER, LE RICHIESTE DEL BAYER – Per Marcel Sabitzer (29) il Bayern Monaco è disposta a trattare sulla base di un prestito a patto che sia previsto l’obbligo di riscatto. Se la Roma lo vuole, deve farsi avanti. Lo riferisce il giornalista Augusto Ciardi su Twitter.

Ore 10:30 – OFFERTO DE PAUL, NODO INGAGGIO – Rodrigo De Paul (29) è sul mercato ed è stato proposto ai giallorossi, che però ad oggi reputano troppo alto il suo stipendio. Il connazionale e amico di Dybala si muoverebbe dall’Atletico Madrid solo a titolo definitivo. (Il Tempo)

Ore 10:00 – LORENTE E KRISTENSEN IN ARRIVO – L’ufficialità del ritorno a Trigoria di Llorente (29) in prestito con obbligo di riscatto si avvicina. Vanno ancora limati i dettagli per Kristensen (26), ma anche il danese è prossimo a diventare giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – RISALGONO LE QUOTAZIONI SANCHES – Kamada più lontano, Renato Sanches (25) più vicino. Il centrocampista portoghese piace a Tiago Pinto e può arrivare in prestito con diritto di riscatto dal PSG. Mourinho più tiepido, preferirebbe Sabitzer, ma il Bayer per ora non apre al prestito. (Leggo / Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – HABIB DIARRA PER IL FUTURO – La Roma è fortemente interessata ad Habib Diarra (19), centrocampista dello Strasburgo che quest’anno ha totalizzato 33 presenze, 3 gol e 3 assist in Ligue 1. E’ valutato una decina di milioni, su di lui anche Bologna e Lens. (Il Tempo)

Ore 7:50 – ADAMA TRAORE’ SI AVVICINA – Tiago Pinto è pronto a sferrare l’assalto decisivo per Adama Traorè (27), attaccante esterno spagnolo che servirà a Mourinho per rendere più imprevedibile il reparto avanzato. Il giocatore ha lasciato il Wolverhampton a scadenza di contratto. (Il Messaggero)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!