CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 14:10 – Diego Perotti (32) vicinissimo al Fenerbahce: il club turco è pronto a offrire 3 milioni alla Roma e 2,5 milioni a stagione all’argentino. Affare a un passo. (Sportitalia)

Ore 14:00 – Luis Suarez sta volando in Italia, direzione Perugia, per sostenere l’esame di italiano e prendere la cittadinanza. Una mossa che lo avvicina alla Juve e che lascia aperta ogni soluzione all’affare Dzeko (34).

Ore 12:20 – Chris Smalling (30) continua ad allenarsi separatamente dal gruppo con lo United: la Roma non lo ha ancora mollato, ma prima deve cedere Fazio o Juan Jesus.

Ore 11:00 – Diego Godin (34) sta trattando col Cagliari, ma la Roma sta provando a inserirsi. I giallorossi hanno individuato il centrale dell’Inter come rinforzo d’esperienza nel caso in cui Smalling non dovesse arrivare. (La Repubblica – Centro Suono Sport)

Ore 9:30 – La Roma spinge per Torreira (24) per rinforzare il suo centrocampo. Il giocatore è stato offerto, i giallorossi riflettono. (Leggo)

Ore 9:10 – Tutto fermo sul fronte terzino: Karsdorp (25) dopo essersi confrontato con Fonseca ha deciso di rifiutare il Genoa e giocarsi le sue carte in giallorosso. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – Arkadiusz Milik (26) deve dare oggi una risposta alla Roma: il giocatore sembra deciso a dire di sì, incontro in giornata tra l’agente e la dirigenza giallorossa per la fumata bianca. (Gazzetta dello Sport)

