CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 11:20 – LA JUVE STRAPPA IL SI DI THURAM – Giuntoli in pressing su Khephren Thuram (23), centrocampista del Nizza che piace anche alla Roma. Il ds bianconero ha strappato il sì del calciatore, e ora punta a chiudere l’accordo con il club francese: affare possibile intorno ai 20 milioni di euro. La Juve spinge per anticipare la concorrenza. (Gazzetta.it)

Ore 10:45 – SPINAZZOLA, PRESSING DEL NAPOLI – Leonardo Spinazzola (31) sembra destinato a lasciare la Roma nonostante le voci di un possibile rinnovo con ingaggio ribassato: il Napoli è in pressing dietro richiesta di Conte e la sua avventura potrebbe proseguire in azzurro. (Sky Sport)

Ore 9:30 – MINTEH, PRIORITA’ ALL’EVERTON – Yankub Minteh (19), attaccante esterno gambiano del Newcastle accostato alla Roma su cui era piombato anche il Lione, ha dato priorità all’Everton. Lo scrive Fabrizio Romano su Twitter.

Ore 9:00 – GOMEZ IN CORSA PER LA SINISTRA – Tra i candidati per la fascia sinistra è concreta la pista che porta a Sergio Gomez (24) del Manchester City, uno dei nomi della lista del ds francese. Non più di un sondaggio al momento, ma il classe 2000 dei Citizens è certamente da considerare in corsa per il ruolo. (Il Tempo)

Ore 8:20 – DYBALA, SPUNTA IL MANCHESTER UTD – Dall’Argentino rivelano: su Paulo Dybala (30) c’è l’interesse del Manchester United, con Ten Hag che avrebbe richiesto l’attaccante giallorosso. A luglio scatterà la clausola rescissoria per i club esteri a 12 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 7:50 – RIQUELME, L’ATLETICO CHIEDE 30 MILIONI – La Roma è in pressing su Rodrigo Riquelme (24) ma l’Atletico Madrid tiene in grande considerazione il suo esterno d’attacco e non lo cederà per meno di 30 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:20 – BODART-ROMA, ALLO STANDARD 4 MILIONI – Arnaud Bodart (26) sarà il vice di Mile Svilar: Roma e Standard Liegi stanno lavorando all’accordo definitivo, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:00 – COMO IN PRESSING SU HUMMELS – Il Como sogna in grande, vuole inserire in rosa giocatori esperti e dopo essersi assicurato Belotti ora punta su Mats Hummels (36), difensore accostato anche alla Roma: i lombardi hanno presentato un’offerta sui 3 milioni di euro a stagione al calciatore. (Corriere dello Sport)

