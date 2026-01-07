Calciomercato Roma: Massara pronto a volare all’estero per sbloccare il mercato (VIDEO)

Giornata cruciale a Trigoria sul fronte mercato. Oggi è infatti in programma un incontro tra Gian Piero Gasperini e la proprietà, con la presenza di Ryan Friedkin, per fare il punto su una situazione che nelle ultime settimane si è fatta sempre più delicata.
Un faccia a faccia atteso, soprattutto dopo il silenzio del tecnico nel post Lecce e le tensioni emerse sui tempi delle operazioni in entrata. Il summit servirà a chiarire strategie, priorità e soprattutto le tempistiche, tema centrale nelle richieste dell’allenatore.
Subito dopo, Frederic Massara tornerà a concentrarsi a pieno regime sul mercato. Come riportato da Matteo Moretto, il direttore sportivo nelle prossime ore partirà per l’estero, con l’obiettivo di sbloccare diverse trattative ancora ferme e dare finalmente concretezza alle promesse fatte a Gasperini.
Le prossime ore saranno decisive per capire se dal vertice di oggi uscirà una svolta reale o se la Roma continuerà a muoversi a rilento in una fase della stagione che non ammette ulteriori ritardi. Il tempo stringe, e a Trigoria lo sanno tutti.
Una piccola osservazione: perché non è partito sabato o domenica?
A meno che tu non sia primo in classifica, un DS non può stare allo stadio quando ci sono palesi esigenze di mercato.
Gasp ha ragione a chiedere rinforzi, ma poi bisogna fare attenzione anche a chi vuole, e capire bene la cosa. Parliamoci chiaro, anche Mou, aveva chiesto Abraham, e poi l’ha scaricato – e anche qui in molti avevano dato la colpa a Thiago Pinto.
Poi, però, ci dimentichiamo che Ghilardi l’ha voluto il mister, così come voleva Sancho: meno male che non è venuto, visto che ad oggi, ha giocato qualcosa come 120 minuti. E a quel punto la colpa di chi sarebbe stata?
Ecco, spero che non si faccia lo stesso errore con Raspadori, giocatore mediocre. Meglio puntare un giovane come Tel, che un usato insicuro come l’ex sassuolo, che nella sua migliore stagione, ha segnato 10 goal.
Anche Zirkzee…completerebbe l’attacco, ma non lo migliorerebbe: più bravo a giocare di sponda, meno sottoporta. I numeri parlano per lui.
Invece, cercherei di riscattare Ferguson
Tifoso Giallorosso, vai tu ….fai contemporaneamente allenatore e DS….facciamo prima
Raspadori è un giocatore funzionale e che conosce bene il campionato italiano, non è così diverso da Retegui. La Roma deve prendere giocatori pronti (non giovani promesse che con parlano la lingua e non conoscono il campionato) e non sono tante le squadre che ti danno un attaccante pronto a gennaio in prestito con obbligo condizionato alla Champions.
Ferguson non vale più di 15..il riscatto è a 35 vedi tu ed inoltre ha un ingaggio significativo e non proporzionale al suo attuale valore
TifosoGiallorosso, sono d’accordo su tutto ma se Massara oggi deve incontrare la proprietà insieme a Gasperini non poteva partire sabato o domenica.
Non dimentichiamoci che nelle trattative si è minimo in due a contrapporsi e quindi bisogna vedere anche la disponibilità della controparte.
Non ho capito quali sono le diverse trattative ancora ferme.
Raspadori è l’unica papabile di chiusura.
Zirkzee è in standby almeno fino a fine Coppa Africa (e resta il nodo nuovo allenatore)
Poi c’è il difensore che è in Turchia (ma tanto tempo che lo prendi torna Ndicka)
Gudmunsson non è la prima scelta a quanto dicono vari comunicatori (e per carità Gasperini ne sa più di me).
Quindi queste “diverse” trattative quali sono?
In generale è tardi, e soprattutto i soldi quelli sono (o non sono)
Se poi Gasperini bofonchia per una questione di ambizione allora ce ne fossero.
Il tema che mi preme di più sono le cessioni, non si riesce a vendere e a liberare moneta.
Massara vedi che devi fa. Ieri ho visto la panchina a nostra disposizione e mi sono venuti i brividi. Senza contare il fatto che alla prossima abbiamo solo Kone e Pisilli a centrocampo con cristante squalificato contro il Lecce, Romano dato allo Spezia in prestito e Dobvik che si è rispaccato
Avevamo fuori nove calciatori…
Wow! Vola all’estero adesso… Ma allora fà proprio sul serio… Massara, sveglia che la guerra è finita da 80 anni e ne sono scoppiate mille altre nel frattempo!
certo perché ha deciso stamani di partire e se non vola all’estero mica si sbloccano le trattative.
credete davvero a tutto
DAIIII sveglia Massara
Come scrivono oggi, Gasperini dietro al suo silenzio e al suo viaggio in solitudine al Lecce sarebbe irritato poiché le tempistiche di mercato di Massara sono lente e non determinanti come aveva indicato l’ allenatore in anticipo. Massara avrà preso Wesley e El Aynoui e anche due giovani promettenti difensori ma per il resto ha sbagliato tutto come tempistiche e come scelte in entrate tutti i prestiti e soprattuto ha dimostrato che per arrivare a un giocatore ci mette tantissimo tempo per fine poi fallire. E’ normale che l’allenatore sia preoccupato visto i limiti tecnici dei suoi attuali calciatori.
Quarto posto in classifica, migliore squadra del 2025, con merito condiviso con Ranieri, rosa migliorata con innesto di Ferguson, Wesley e El anaoui, prestiti, Bailey, disastro, il greco, disastro.
per quanto ami Gasp, sta avendo lo stesso risultato di Ranieri con una rosa oggettivamente e indiscutibilmente migliorata.
tutto il resto sono chiacchere, Gasp deve fare quello che sa fare meglio, allenare
Gianluca, secondo me La Rosa non e’ migliorata; mi sembra che Gasperini abbia pure dichiarato qualcosa del genere; Paredes e’ stato sostituito dal marocchino, Saelemaekers era un calciatore che ha dato punti preziosi alla Roma cosi lo stesso Eldor lo scorso anno ha giocato bene; tutte pedine importanti. Sostituire Eldor con Bailey non mi sembra migliorare, e’ vero hai Wesley che deve giocare non nella sua fascia, ma lo scorso anno avevi sia Saelemakers che Angelino. Gasperini sta facendo i miracoli.
Dai vola Massara portace Sancho
ridateci Ghisolfi che mi tocca dire!
una proprietà che non vuole imparare dai propri errori
Ferguson ha i movimenti da centravanti vero, ok i rinforzi, ma privarsi di lui sarebbe un grosso errore per me
Se raspadori è indeciso perché nn vorrebbe lasciare madrid dopo sei mesi(cosa comprensibile) la colpa è di Massara?
Se il MU cambia allenatore e comprensibilmente dovrà valutare chi tenere e chi vendere, è colpa di Massara? Al massimo deve essere il calciatore a chiedere la cessione e verrebbe accontentato.
La mia domanda è, quali sono le. Alternative in caso di mancato arrivo dei due sopracitati?
In ogni calciomercato ci sono sempre più scelte tra quelle possibili altrimenti Si resta col cerino in mano, soprattutto nella condizione di una squadra che vuole I giocatori con i Pagherò!
io mi riprenderei Sabatini ..
