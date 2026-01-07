Calciomercato Roma: Massara pronto a volare all’estero per sbloccare il mercato (VIDEO)

Giornata cruciale a Trigoria sul fronte mercato. Oggi è infatti in programma un incontro tra Gian Piero Gasperini e la proprietà, con la presenza di Ryan Friedkin, per fare il punto su una situazione che nelle ultime settimane si è fatta sempre più delicata.

Un faccia a faccia atteso, soprattutto dopo il silenzio del tecnico nel post Lecce e le tensioni emerse sui tempi delle operazioni in entrata. Il summit servirà a chiarire strategie, priorità e soprattutto le tempistiche, tema centrale nelle richieste dell’allenatore.

Subito dopo, Frederic Massara tornerà a concentrarsi a pieno regime sul mercato. Come riportato da Matteo Moretto, il direttore sportivo nelle prossime ore partirà per l’estero, con l’obiettivo di sbloccare diverse trattative ancora ferme e dare finalmente concretezza alle promesse fatte a Gasperini.

Le prossime ore saranno decisive per capire se dal vertice di oggi uscirà una svolta reale o se la Roma continuerà a muoversi a rilento in una fase della stagione che non ammette ulteriori ritardi. Il tempo stringe, e a Trigoria lo sanno tutti.

