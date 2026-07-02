Calciomercato Roma: per Greenwood si può chiudere a 45-46 milioni, serve il via libera di Friedkin

La trattativa per Mason Greenwood sembra arrivata al punto in cui non bastano più contatti, gradimenti e strategie. Ora serve la decisione forte. La Roma continua a lavorare per consegnare l’attaccante inglese a Gian Piero Gasperini, ma la sensazione è che per chiudere serva l’input definitivo dei Friedkin.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione con il Marsiglia potrebbe chiudersi intorno ai 45-46 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra importante, ma inferiore rispetto alla richiesta iniziale del club francese, che nelle ultime settimane aveva continuato a valutare Greenwood intorno ai 50 milioni più bonus. La Roma ha già impostato da tempo il dialogo con il giocatore e resta convinta della centralità tecnica dell’operazione. Greenwood è il nome indicato per alzare il livello dell’attacco e dare a Gasperini un esterno offensivo capace di incidere subito.

Sul calciatore, però, resiste il Fenerbahce. Il club turco è quello che si è spinto più avanti sul piano dell’ingaggio, mettendo sul tavolo una proposta da circa 7 milioni di euro a stagione. La Roma, invece, si è fermata intorno ai 5 milioni bonus compresi, puntando soprattutto sul progetto tecnico e sul ruolo centrale promesso all’inglese. Attenzione anche all’Atletico Madrid. Gli spagnoli potrebbero entrare in corsa, ma soltanto in caso di partenza di uno tra Julián Álvarez e Alexander Sørloth. Al momento, dunque, quella dell’Atletico resta una pista condizionata da eventuali movimenti in uscita.

Greenwood resta in attesa. La Roma ha lavorato il terreno, il Marsiglia sa che il giocatore può partire, la concorrenza non manca. Ora la palla passa ai Friedkin: serve lo scatto decisivo per trasformare l’obiettivo numero uno di Gasperini nel primo grande colpo dell’estate giallorossa.

Fonte: Alfredo Pedullà