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Calciomercato Roma: per Greenwood si può chiudere a 45-46 milioni, serve il via libera di Friedkin

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La trattativa per Mason Greenwood sembra arrivata al punto in cui non bastano più contatti, gradimenti e strategie. Ora serve la decisione forte. La Roma continua a lavorare per consegnare l’attaccante inglese a Gian Piero Gasperini, ma la sensazione è che per chiudere serva l’input definitivo dei Friedkin.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione con il Marsiglia potrebbe chiudersi intorno ai 45-46 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra importante, ma inferiore rispetto alla richiesta iniziale del club francese, che nelle ultime settimane aveva continuato a valutare Greenwood intorno ai 50 milioni più bonus. La Roma ha già impostato da tempo il dialogo con il giocatore e resta convinta della centralità tecnica dell’operazione. Greenwood è il nome indicato per alzare il livello dell’attacco e dare a Gasperini un esterno offensivo capace di incidere subito.

Sul calciatore, però, resiste il Fenerbahce. Il club turco è quello che si è spinto più avanti sul piano dell’ingaggio, mettendo sul tavolo una proposta da circa 7 milioni di euro a stagione. La Roma, invece, si è fermata intorno ai 5 milioni bonus compresi, puntando soprattutto sul progetto tecnico e sul ruolo centrale promesso all’inglese. Attenzione anche all’Atletico Madrid. Gli spagnoli potrebbero entrare in corsa, ma soltanto in caso di partenza di uno tra Julián Álvarez e Alexander Sørloth. Al momento, dunque, quella dell’Atletico resta una pista condizionata da eventuali movimenti in uscita.

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Greenwood resta in attesa. La Roma ha lavorato il terreno, il Marsiglia sa che il giocatore può partire, la concorrenza non manca. Ora la palla passa ai Friedkin: serve lo scatto decisivo per trasformare l’obiettivo numero uno di Gasperini nel primo grande colpo dell’estate giallorossa.

Fonte: Alfredo Pedullà

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1 commento

  1. Quando leggo serve l’ok dei Friedkin mi faccio il segno della Croce. Il vero problema della Roma nelle trattative è l’ok di questi che si muovono con la velocità di un bradipo.

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