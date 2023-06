Calciomercato Roma, Pinto non si ferma: anche Reynolds e Darboe vicini al trasferimento

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dopo la chiusura dell’affare Carles Perez con il Celta Vigo, la Roma va verso la chiusura di altre due cessioni.

Stando a quanto riporta in questi minuti il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la prima riguarda Darboe, vicinissimo al LASK, club austriaco in cui potrebbe ansare in prestito con diritto di riscatto tra i 2 e i 3 milioni.

La seconda invece riguarda il trasferimento Reynolds al Westerloo, con l’affare ormai considerato in chiusura.