Calciomercato Roma, sfuma definitivamente Manna. Si riapre il casting ds: anche Benatia in lizza

Sembra sfumata definitivamente la pista che portava Giovanni Manna alla Roma. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli ha infatti chiuso ogni possibilità di trattativa con il club giallorosso.

Non è bastato nemmeno l’intervento diretto dei Friedkin, scesi in campo personalmente nel tentativo di trovare un accordo con la società partenopea. Aurelio De Laurentiis ha preso una posizione netta: Manna continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Napoli anche in futuro.

Sempre secondo Fabrizio Romano, la questione non sarebbe legata a eventuali indennizzi economici. Alla base della decisione ci sarebbe piuttosto la volontà del presidente azzurro di dare continuità al progetto tecnico e dirigenziale, considerando Manna una figura centrale e affidabile per il club.

A questo punto la Roma sarà costretta a spostare l’attenzione su altri profili. Le alternative sul tavolo non mancano e, tra le opzioni valutate, restano vive anche alcune piste internazionali, con i nomi di Benatia e Ramon Planes che sono nella lista dei Friedkin.

Redazione GR.net