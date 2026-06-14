Calciomercato Roma: si lavora alle uscite di Soulè e Dovbyk. Il futuro di Konè dopo il Mondiale

Nelle ultime settimane il nome di Manu Koné è stato spesso accostato alle possibili cessioni eccellenti della Roma, ma al momento il francese non sarebbe il principale candidato a lasciare Trigoria. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club giallorosso starebbe concentrando i propri sforzi su altre operazioni in uscita, considerate più percorribili nel breve periodo. In particolare, l’attenzione sarebbe rivolta alle situazioni di Matias Soulé e Artem Dovbyk, due giocatori che potrebbero consentire alla società di generare risorse utili in una fase molto delicata del mercato.

Questo non significa che Koné sia totalmente fuori dal mercato. Il centrocampista francese continua ad avere estimatori e resta tra i giocatori che potrebbero partire davanti a un’offerta importante. Tuttavia, per immaginare una sua cessione entro il 30 giugno servirebbe una proposta concreta e un club disposto ad affondare il colpo in tempi rapidi.

La scadenza di fine mese rappresenta infatti uno spartiacque importante per la Roma. Se eventuali offerte per Koné dovessero arrivare successivamente, la società avrebbe la possibilità di affrontare la situazione con maggiore tranquillità e senza la pressione delle esigenze immediate di bilancio. Per il momento, dunque, il centrocampista francese non sembra essere in cima alla lista dei possibili sacrifici. Le priorità della Roma sul fronte uscite sarebbero altre.

Redazione Giallorossi.net