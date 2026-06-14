Capello e l’assenza alla festa scudetto: “Una brutta cosa, mi è rimasta dentro”

A venticinque anni dallo storico scudetto conquistato con la Roma, Fabio Capello torna a raccontare alcuni retroscena di quella stagione indimenticabile. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex tecnico giallorosso ha ripercorso la costruzione della squadra campione d’Italia e un episodio che ancora oggi gli lascia amarezza.

Parlando del tricolore del 2001, Capello ha ricordato il ruolo decisivo avuto dalla società nella nascita di quella Roma: «Il presidente ha creduto in me. Ci serviva un centravanti e abbiamo chiamato Batistuta, anche se sapevamo che aveva problemi alle ginocchia. Abbiamo costruito una grande squadra. Io non ho mai avuto un procuratore, non volevo dare una percentuale del mio guadagno a qualcuno. Lo dissi anche a Totti, credo che ci abbia ragionato su».

L’ex allenatore ha poi raccontato uno degli episodi più discussi di quei giorni, ovvero la sua assenza alla festa per la conquista del campionato. «Una brutta cosa, mi è rimasta dentro. Avevamo rischiato di perdere lo scudetto durante l’ultima partita di campionato contro il Parma, per colpa dei tifosi che avevano invaso il campo; mi sono arrabbiato come mai in vita mia. Alla fine chiesi: “Dove festeggiamo?” Mi dissero: “Da nessuna parte. Festeggiamo giovedì, perché ci sono i politici”. I politici? Avevo già prenotato l’aereo per il Perù. Partii per il Perù», ha spiegato Capello.

Infine, l’allenatore friulano ha respinto l’etichetta di tecnico particolarmente duro, spiegando quale fosse il principio che guidava il suo modo di gestire il gruppo. «Non direi. Per me la questione era il rispetto. I ritardi, la maleducazione non erano ammessi. Se questo vuol dire essere un sergente di ferro, allora sì, lo ero. Alla Roma cominciai a raccogliere le bottigliette d’acqua che i calciatori gettavano via; se ne accorsero, e non lo fecero più».

Fonte: Corriere della Sera