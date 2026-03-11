Conferenza Svilar: “C’è voglia di vincere l’Europa League. Proviamo a passare questo turno e poi vediamo”

Accanto a Gian Piero Gasperini, alla vigilia di Bologna-Roma, parla anche Mile Svilar. Il portiere giallorosso interviene in conferenza stampa per presentare l’andata degli ottavi di finale di Europa League, soffermandosi sul momento della squadra, sulle difficoltà della trasferta al Dall’Ara e sull’importanza di partire con il piede giusto nel doppio confronto europeo.

Come vedi il fatto di essere passati da squadra che segnava poco, ma subiva poco a squadra che adesso segna di più, ma subisce anche più gol?

«Non direi che è un caso. Noi speriamo sempre di segnare di più e di prendere meno gol possibili. Adesso è andata un po’ meno in queste ultime settimane, però andrà meglio in avanti».

Cosa temi del Bologna? Cosa ne pensi del portiere del Tottenham e della sua prestazione di ieri in Champions League?

«No, gli ho già mandato un messaggio. Cose che succedono, penso, errori evidenti sui portieri, quando fa un errore prende gol, quindi… È un peccato, ovviamente è un peccato per lui, però, deve andare avanti e con forza. Poi qualche anno fa è successo anche a me , ci vuole un po’ per dimenticare e andare avanti, però, se si lavora lo dimentichi, fa parte del calcio. Il Bologna è una bella squadra, e domani li affronteremo al massimo».

C’è ancora un aspetto dove ti senti di dover lavorare, di dover migliorare qualcosa che poi ogni tanto a fine partita ci pensi e ti dà poi ancora più stimolo ogni giorno per lavorarci?

«Di stimoli ne ho tantissimi, a me nessuno mi deve dare motivazione o ambizioni, sono abbastanza ambizioso da solo, ho una grande ambizione. Puoi migliorare sempre su tutto, poi cambia in base alla partita. Poi la rivedo e la rivediamo con il mister, dove ci sono sempre punti dove possiamo migliorare. Questo è il bello di questo gioco, che si può migliorare fino alla fine della carriera».

C’è quel senso di rivalsa, quella voglia di andarsi a prendere questa Europa League?

«La voglia di andare a vincere questa Europa League c’è. Si cerca sempre di vincere, poi le notti europee danno emozioni speciali. Ovviamente cercheremo di fare passo a passo, provare a passare questo turno e poi vedremo.»

Redazione GR.net