LIVE! Gasperini: “Nessun calcolo tra coppa e campionato, faremo il massimo. Rinnovo Pellegrini? Non è il momento di parlarne” – VIDEO!

Alla vigilia della sfida tra Bologna e Roma, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Gian Piero Gasperini presenta il match in conferenza stampa.

L’allenatore giallorosso analizza le insidie della trasferta del Dall’Ara, fa il punto sulle condizioni della squadra e sulle possibili scelte di formazione in vista di un primo atto europeo che può indirizzare il passaggio del turno.

Come sta Hermoso?

“E’ disponibile a giocare, se dall’inizio o no lo vedremo domani”.

Ha delle priorità tra la partita di domani e quella di domenica?

“No, ogni partita è importantissima. Non faremo calcoli, faremo il massimo in ogni partita”.

Come sta Pellegrini? Sembrava in uscita ora sembra indispensabile. Ha parlato con lui del suo futuro?

“Non è un argomento da affrontare ora. L’attenzione di tutti è rivolta alle partite, poi ci sono partite dove giochi meglio e altre dove fai più fatica, rientra nella normalità, non solo sua”.

Lei aveva detto che la priorità era il campionato prima del Panathinakos, le priorità sono cambiate? Malen troppo solo, c’è la possibilità di affiancargli un giocatore?

“Giochiamo sempre in undici…non è quello un problema, stiamo facendo più gol. Il problema è dettato dalle partite, dove puoi costruire di più o meno, ma il trend è positivo grazie all’arrivo di Malen. Sulla priorità, non abbiamo mai pensato di lasciare niente. Non vedo come si possa fare una scelta. Si cerca di fare il massimo, poi se non ci riusciamo non è per scelta”.

A che punto è l’inserimento di Zaragoza?

“Abbiamo questa situazione in attacco dove abbiamo perso tanti giocatori, però abbiamo Malen che c’ha dato un valore aggiunto. Sugli altri numeri, stiamo cercando di inserire tutti, anche Zaragoza. Non ha giocato l’ultima partita, ma ha sempre partecipato alle altre gare. Non è facile fare così bene arrivando a gennaio come ha fatto Malen. Zaragoza a Napoli ha fatto un ottimo assist, e spero sia protagonista nelle prossime partite. Ha bisogno di tempo anche fisicamente di inserirsi al meglio. Stiamo ruotando i giocatori, quello che sta giocando di più è Pellegrini, El Shaarawy è rientrato da poco, poi gli altri stanno cercando di inserirsi”.

Disfatta dell’Atalanta in Champions, si è all’altezza delle altre big d’Europa? Chi passa tra Bologna e Roma può avere la forza di arrivare in fondo?

“Almeno una italiana passa sicuro… Quest’anno è stata più negativa di altri anni, va in sintonia con i problemi della nazionale. Non è una cosa casuale, abbiamo qualche difficoltà ed è inutile nasconderlo. Siamo tutti coinvolti, anche l’informazione che non individua le cause. E’ un problema più profondo, dai settori giovanili ma anche da come vengono costruite le squadre”.

E’ ipotizzabile una Roma senza Malen? Può giocarle tutte?

“In attacco siamo in emergenza da tempo. Di attaccanti veri come Malen c’è Vaz, che è giovanissimo, e Arena che è ancora più giovane e non può essere in lista, come Venturino. Ma i numeri sono migliori, e su questo cerchiamo di completarci e fare i nostri risultati”.

Malen e Vaz è una soluzione o è solo una cosa a gara in corso?

“Tutto è proponibile. Vaz è un ragazzo che ha fatto parecchie presenze da quando è qua, vengono inseriti sempre, se faccio altre scelte è perchè ritengo siano migliori in quel momento”.



Redazione GR.net