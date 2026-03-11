Roma, sostegno giallorosso anche a Bologna: attesi circa mille tifosi al Dall’Ara

La Roma potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi anche nella trasferta di Bologna. Il settore ospiti è stato infatti chiuso ai residenti nella Capitale, ma i possessori di Fidelity Card residenti nel resto d’Italia hanno comunque avuto la possibilità di acquistare i biglietti.

Per questo motivo al Dall’Ara sono attesi circa mille sostenitori giallorossi, ai quali si aggiungeranno altri romanisti distribuiti nei vari settori dello stadio.

Nel pomeriggio la squadra è partita dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere l’Emilia. All’arrivo del pullman allo scalo, i giocatori hanno trovato ad attenderli alcuni tifosi della Curva Sud, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza con cori di incoraggiamento e uno striscione esposto per caricare il gruppo alla vigilia della sfida europea: “Seppur distanti la forza dei lupi rimane sempre il branco. Forza ragazzi Roma è tutta al vostro fianco”.

LEGGI ANCHE – Stop alle trasferte per i tifosi della Roma: provvedimento fino a fine stagione

La squadra ha risposto con applausi e saluti ai sostenitori presenti. Domani alle 18:45 è in programma l’andata degli ottavi di finale contro il Bologna.

Redazione GR.net

