Dovbyk svela il retroscena: “Una telefonata di Mancini ed è nato il legame con Dzeko”

Un retroscena curioso e per certi versi sorprendente arriva direttamente dalla voce di Artem Dovbyk, che nel post-partita di Roma-Verona ha svelato il suo legame con Edin Dzeko. Un’amicizia nata quasi per caso, ma diventata presto un punto di riferimento importante per l’attaccante ucraino.
Tutto è cominciato al suo arrivo nella Capitale, quando Gianluca Mancini – racconta Dovbyk – gli fece notare una somiglianza con il primo Dzeko visto a Roma. “Eravamo in macchina, Gianluca ha chiamato Edin e ci siamo parlati per la prima volta. Poi ci siamo seguiti su Instagram e da lì siamo rimasti in contatto”, ha spiegato il centravanti.
Il rapporto si è consolidato nelle ultime settimane, con consigli e messaggi di sostegno scambiati tra i due. “È stato molto semplice: lui mi sostiene e io sostengo lui”, ha detto Dovbyk, che ha anche pubblicato una foto a cena insieme a Dzeko in uno dei ristoranti sul mare di Ostia, diventato uno dei suoi posti del cuore.
Non un dettaglio da poco: se c’è qualcuno che sa trasformare diffidenza e critiche in applausi, quello è proprio Dzeko. Ed è per questo che l’ucraino ha scelto di affidarsi ai suggerimenti del suo “mentore”.
Fonte: Corrieredellosport.it
Domenica Edin gioca ? se si partiamo da 0-1.
Oddio va detto che ultimamente è un po’ difficile fare goal alla Roma…
Mi fa molto piacere che Dovbik si sia sbloccato, in fin dei conti alla fine i suoi bravi gol li ha sempre fatti,nell’impossibilita a venderlo a certe cifre, e se manterrà le promesse va riconfermato.. Secondo me le squadre che erano interessate a lui hanno fatto male a non prenderlo ora che era abbastanza giù di corda e quindi deprezzato… se continua a segnare e se lo vorranno ora dovranno invece tirare fuori 40/50 milioni, senza se e senza ma….
se continua a segnare me lo tengo, o no?
Magari. Dzeko può davvero aiutarlo
articolo puerile come il giornale che lo promuove
non va sostenuto?
io dico che chiunque giochi in un’altra squadra è meglio stargli lontano
l ho visto due settimane fa edin , quanto è grosso grande edin
