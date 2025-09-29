Dovbyk svela il retroscena: “Una telefonata di Mancini ed è nato il legame con Dzeko”

Un retroscena curioso e per certi versi sorprendente arriva direttamente dalla voce di Artem Dovbyk, che nel post-partita di Roma-Verona ha svelato il suo legame con Edin Dzeko. Un’amicizia nata quasi per caso, ma diventata presto un punto di riferimento importante per l’attaccante ucraino.

Tutto è cominciato al suo arrivo nella Capitale, quando Gianluca Mancini – racconta Dovbyk – gli fece notare una somiglianza con il primo Dzeko visto a Roma. “Eravamo in macchina, Gianluca ha chiamato Edin e ci siamo parlati per la prima volta. Poi ci siamo seguiti su Instagram e da lì siamo rimasti in contatto”, ha spiegato il centravanti.

Il rapporto si è consolidato nelle ultime settimane, con consigli e messaggi di sostegno scambiati tra i due. “È stato molto semplice: lui mi sostiene e io sostengo lui”, ha detto Dovbyk, che ha anche pubblicato una foto a cena insieme a Dzeko in uno dei ristoranti sul mare di Ostia, diventato uno dei suoi posti del cuore.

Non un dettaglio da poco: se c’è qualcuno che sa trasformare diffidenza e critiche in applausi, quello è proprio Dzeko. Ed è per questo che l’ucraino ha scelto di affidarsi ai suggerimenti del suo “mentore”.

Fonte: Corrieredellosport.it

