“ON AIR!” – VISNADI: “La Roma lotterà per lo scudetto già da quest’anno”, CORSI: “Giocatori distrutti, pensate quando correranno”, TORRI: “Occhio all’euforia eccessiva, può fare danni”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Partita controversa che genera diversi stati d’animo tra chi dice “chissene frega, siamo primi” e chi invece è più critico per la prestazione. Mi sento di dire che certe insufficienze ai giocatori della Roma sono giustificate nonostante la vittoria. Se Ndicka, che l’anno scorso ha giocato tutte le partite senza mai essere sostituito, viene tolto per crampi alla quinta giornata di campionato significa che il lavoro atletico fatto da Gasperini è stato importante, i cui frutti speriamo vengano raccolti più avanti…Mi viene da pensare che il tecnico abbia fatto questo lavoro per avere un rendimento atletico “alla Atalanta” per la fine di ottobre e gli inizi di novembre…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Nella prestazione di ieri ci metto tutto, anche il clima…ieri faceva veramente caldo. Per quello che vuole fare la Roma in campo, il caldo è devastante. Il Verona ha calciatori bravi, da tenere d’occhio, come Orban, che con la sua velocità ha messo in difficoltà Mancini, e Giovane, che ha un gran piede. Io ho visto un Angelino molto dimagrito, non so se ci avete fatto caso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono tendente all’ottimismo, vista la situazione e quello che la squadra sta cercando di fare. Ieri se il Verona avesse pareggiato non avrebbe rubato niente, ma per dire una banalità: meglio vincere che pareggiare. La prestazione? Gasp ci ha dato una risposta: molti giocatori erano stanchi, e non se l’aspettava. Il mister ha detto che all’Atalanta non gli era mai successo. Questo per me è un segnale positivo, mi fa pensare che ci siano margini di miglioramento. Io penso che lui li stia distruggendo fisicamente per mettere le basi per una stagione alla Gasp e per avere un abitudine al lavoro che dovranno avere tutti quanti…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ma perchè il Milan, che ha gli stessi punti della Roma, sarebbe in lotta per vincere lo scudetto e i giallorossi no? … La Roma potrebbe non diventare mai come l’Atalanta dell’anno scorso, che vinceva anche 7 a 0, potrebbe anche restare così per tutto l’anno, lavorando poi sulla struttura di squadra che quando sarà completata nelle prossime finestre di mercato. Allora vedremo una metamorfosi completa. Tocca vedere se a squadra completa, soprattutto davanti, con Pellegrini, Dybala, Bailey e Dovbyk al 100% della condizione, questo ti porterà ad avere un attacco più prolifico e a soffrire meno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Sono di nuovo usciti fuori quelli che dicono che la Roma gioca male…ma non possiamo allontanarli dallo stadio questi personaggi che sono la rottura di co**ioni del calcio? Svilar migliore portiere d’Europa, quest’anno si sta superando. Sento dire che la Roma non prende gol per via di Svilar, ma lui para per la Roma, indossa questa maglia eh… E’ vero, la Roma è stanca, questo perchè le squadre di Gasp caricano molto all’inizio. Pensate quando cominceranno a correre… Ndicka non è mai uscito in vita sua dal campo, zero, ed è uscito. Soulè è arrivato a segnare zoppo, non aveva manco la forza di esultare…”

LEGGI ANCHE – Mel Gibson tifoso a sorpresa. Gasp: “Un portafortuna, lo inviteremo spesso”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Verona è una buona squadra e ieri andava a duemila, ci poteva stare che la Roma facesse un po’ di fatica. Uno degli elementi da sottolineare è la volontà di difendere il risultato, questa disponibilità al sacrificio e la voglia di non perdere. Quella forza mentale è importantissima e ti rende una squadra capace di subire un po’ ma di portarsi a casa i punti. E poi hai un portiere fortissimo, in grado di portarti una decina di punti in più a campionato, e per me è importantissimo…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La terza partita della settimana è quella che si paga di più. Ora c’è un’altra settimana tosta, giovedì c’è il Lille e poi la Fiorentina. I viola sono in crisi di risultati, ma sulla carta sono una signora squadra, e non mi fido di Kean che non ha ancora segnato, di Gumdundsson, di Dzeko…sarà una partitaccia. Ma ora c’è il Lille, che è una buona squadra. Saranno due test importanti per la Roma, perchè un po’ l’asticella si alza…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Ricordiamoci che anche la Fiorentina giocherà giovedì, sarà una partita meno difficile di quella della Roma, ma un impegno ce l’ha…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Tra tutte le vittorie di questa stagione, quella di ieri è quella meno meritata: per larghi tratti il Verona ha fatto la partita. Gasp aveva subodorato che la condizione della Roma non fosse al 100%, e per questo abbiamo visto anche poco pressing. Ci sono giocatori che sono particolarmente stanchi, Ndicka ha accusato crampi, cosa che non era mai successa lo scorso anno. La Roma ha fatto un po’ fatica, ma dico anche chissene frega, perchè siamo primi. Occhio però all’euforia eccessiva, che può fare danni…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “L’Atalanta di Gasperini aveva periodi di down dove non raccoglieva risultati: quando spingi al massimo la macchina ma non sei al massimo, il motore va fuori giri. Capiterà anche la Roma, che però sta facendo lo stesso risultati. Io sono felice e molto ottimista, non c’è stato dominio in campo ma il risultato alla fine è giusto, perchè i gol alla fine li hai fatti. Pellegrini? Quando sta bene è un giocatore importante, ed è un fatto riconosciuto da ogni allenatore avuto. Io penso che dobbiamo essere liberi di esprimere la nostra opinione, e la mia opinione è che Pellegrini sia il giocatore di maggior talento che la Roma dopo Dybala…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abbiamo parlato di rivoluzione per tutta l’estate, dei nuovi acquisti, e poi la Roma è quella dell’anno scorso. E’ l’usato sicuro, e Gasperini sta facendo bene a puntare su di loro. Più avanti vedremo se troverà altre soluzioni…”

Paolo Marcacci (Radio Radio): “Ieri insufficienze soprattutto ai lati. Ma il trend non è casuale, e la Roma non deve essere per forza la copia dell’Atalanta. Il recupero di Hermoso, la resa di Celik, il rendimento di Soulè e il recupero di Dovbyk, che ieri fa un gran gol, sono gli aspetti più importanti…Gasperini più che fortunato è stato bravo a ottimizzare il materiale umano…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma ha un portiere molto bravo ed è stato decisivo ieri, ed è la base principale dei gol subiti. Poi c’è anche la casualità, come ad esempio gli avversari che sbagliano gol facili. Stiamo vedendo una Roma molto pratica, che ha ballato tanto nel secondo tempo. Dovbyk? Più che sbloccato ha segnato un gol, vediamo se darà seguito. I numeri a volte sono frutto di casualità. Sono pochi gli scontri diretti giocati dalla Roma, che ancora non ha affrontato grandi avversari. Detto questo, la Roma per me arriverà in Champions, ed è destinata a lottare per lo scudetto già da quest’anno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Svilar è importante, ma non possiamo ridurre la vittoria della Roma alle parate del portiere. Ieri potevi anche non vincere, perchè no ha giocato bene, però l’ha vinta. Se prendi un solo gol in sei partite non può essere solo merito del portiere. Parlare di caso o fortuna può succedere solo in una partita, ma non in sei. Chi si appella alla fortuna degli altri, parte da una posizione di debolezza. I grandi risultati del nostro calcio e soprattutto gli scudetti si vincono prendendo pochi gol e non segnando tanti. SDarà poer questo che Gasperini all’Atalanta non ha mai vinto…”

Redazione Giallorossi.net

LEGGI ANCHE – Lazio in crisi, Lotito corre ai ripari: farà benedire la squadra da Don Galloni