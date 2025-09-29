Lazio in crisi, Lotito corre ai ripari: farà benedire la squadra da Don Galloni

46
453

L’avvio di stagione della Lazio è stato un mezzo incubo: appena tre punti in quattro partite di campionato, derby perso e una squadra che fatica a ritrovarsi. Questa sera i biancocelesti saranno di scena a Marassi sul campo del Genoa, con l’obiettivo di invertire una rotta che rischia di complicarsi già a settembre.

Claudio Lotito, però, ha deciso di muoversi anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste attribuisce parte delle difficoltà della squadra alla cattiva sorte e ha scelto un rimedio “spirituale”: far benedire la rosa.
LEGGI ANCHE – Amelia: “Non mi perdonerò mai di non essere tornato alla Roma”

A occuparsene sarà Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus, già chiamato in passato per cerimonie simili. Un gesto simbolico, che riflette la volontà di scacciare le negatività dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Ma per ritrovare la serenità, più che la benedizione, serviranno i risultati sul campo.

Fonte: Il Messaggero

LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: tutte le brevissime minuto per minuto di lunedì 29 settembre

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteAmelia: “Che rimpianto non essere tornato alla Roma, non me lo perdonerò mai”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

46 Commenti

    • Quando un presidente non capisce che è il momento di farsi da parte e lasciare ad altri.
      Come si può pensare di costruire una stagione sull’inganno? Non dici all’allenatore che non potrà contare sul mercato, è ovvio che poi squadra e tecnico ne risentono.
      Le carte vanno messe sul tavolo subito come, pare, sia stato fatto da noi con Gasperini.
      Se accetti sei consapevole delle difficoltà e non ci sono alibi.

    • Se pure stavolta fa’ “un’offerta” in nero ……a fine immunità se lo bevono sicuro.E poi scomodare il Padreterno per ” salvare ” la Lazio è il seguito della storia di Avellino con i tamponi : ieri _oggi le chimiche_………adesso _ oggi le comiche _…….l’unica cosa da chiedere al Padreterno è che c’è lo mantenga a lungo.

    • Ma una benedizione è poco.
      Io propongo una messa tridentina in Latino officiata direttamente dal Senatore.
      (Senatore… non ci si crede)-

    • Il diavolo è l’acqua santa…….che tristezza infinita………
      la soluzione più semplice per vincere qualche partita in piu’ ci sarebbe………magari tornando a frequentare il campionato che piu’ gli si addice…….. la serie B.

  4. se fosse solo presidente della Lazio mi viene lotito grazie di esistere
    ma poi penso che è pure senatore di questo disgraziato paese e …

    niente.
    che desolazione

  5. Mi sembta di leggere vecchi libri che palavano di indilge ze a pagamento, è squallido far entrare il Signore in beghe di calcio, la scaramanzia non c’entra nulla con la teligione.

  11. Ma che davvero?
    Li fa benedire con “Dio è con noi” come si faceva con gli eserciti ai tempi delle Guerre di religione?
    Non so se Lotito ha letto I giornali negli ultimi anni, ma penso che nel mondo ci siano due/tre situazioni più serie della classifica di serie A

    • guarda che dio è con noi c’è l’aveva scritto sulle fibbie, anche un altro esercito, che non mi va di nominare…..

  12. come Alberto Sordi nel Borgorosso Football Club…… uguale, paro paro…… che spasso, non riesco a smettere di ridere……..

  15. Più che una benedizione servirebbe un esorcismo. Già me lo immagino: “Ti ordino, Sorcio, esci da questa squadra, che Lotirchio ha creato a sua immagine e somiglianza”

  16. a Lotito invece de benedirli portali a vede allenatore nel pallone così Er caccola Ve fa fa il 5/5/5 giocando in quindici potreste pure Vince chi lo sa

  17. se continua così, credo che presto lo
    vedremo tradotto in cartoni animati.
    i lotipson. sai che successo………
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    sfr. ❤️❤️💛

  21. Alberto aveva anticipato sto personaggio nel film il presidente del borgorosso (penso che era basato su fatti realmente accaduti) ma sto soggetto li rende realistici

  26. Quando ho letto Lotito corre ai ripari , ho pensato vuoi vedere che gli hanno tolto il blocco al mercato e ora prende i rinforzi? Ed invece niente , gli è rimasto solo pregare….

  27. È ancora in loco Mel Gibson,potrebbe girare la ” resurrezione ” direttamente a formello.

    Come location sarebbe perfetta 😀😀

  33. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome