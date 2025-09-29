Lazio in crisi, Lotito corre ai ripari: farà benedire la squadra da Don Galloni

L’avvio di stagione della Lazio è stato un mezzo incubo: appena tre punti in quattro partite di campionato, derby perso e una squadra che fatica a ritrovarsi. Questa sera i biancocelesti saranno di scena a Marassi sul campo del Genoa, con l’obiettivo di invertire una rotta che rischia di complicarsi già a settembre.
Claudio Lotito, però, ha deciso di muoversi anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste attribuisce parte delle difficoltà della squadra alla cattiva sorte e ha scelto un rimedio “spirituale”: far benedire la rosa.
A occuparsene sarà Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus, già chiamato in passato per cerimonie simili. Un gesto simbolico, che riflette la volontà di scacciare le negatività dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Ma per ritrovare la serenità, più che la benedizione, serviranno i risultati sul campo.
Fonte: Il Messaggero
le comiche ahahah ahahah. Che spasso
Quando un presidente non capisce che è il momento di farsi da parte e lasciare ad altri.
Come si può pensare di costruire una stagione sull’inganno? Non dici all’allenatore che non potrà contare sul mercato, è ovvio che poi squadra e tecnico ne risentono.
Le carte vanno messe sul tavolo subito come, pare, sia stato fatto da noi con Gasperini.
Se accetti sei consapevole delle difficoltà e non ci sono alibi.
Se pure stavolta fa’ “un’offerta” in nero ……a fine immunità se lo bevono sicuro.E poi scomodare il Padreterno per ” salvare ” la Lazio è il seguito della storia di Avellino con i tamponi : ieri _oggi le chimiche_………adesso _ oggi le comiche _…….l’unica cosa da chiedere al Padreterno è che c’è lo mantenga a lungo.
Ma una benedizione è poco.
Io propongo una messa tridentina in Latino officiata direttamente dal Senatore.
(Senatore… non ci si crede)-
Il diavolo è l’acqua santa…….che tristezza infinita………
la soluzione più semplice per vincere qualche partita in piu’ ci sarebbe………magari tornando a frequentare il campionato che piu’ gli si addice…….. la serie B.
Don Galloni per una squadra di Co…oni
ma… con una mano davanti e una dietro come faranno a pregare?
” La Barzelletta del giorno “…
Lotito grazie di esistere 🤟🏻
chi commenta seriamente non sta bene
Fa Rima
se fosse solo presidente della Lazio mi viene lotito grazie di esistere
ma poi penso che è pure senatore di questo disgraziato paese e …
niente.
che desolazione
deso-lazio-ne
Mi sembta di leggere vecchi libri che palavano di indilge ze a pagamento, è squallido far entrare il Signore in beghe di calcio, la scaramanzia non c’entra nulla con la teligione.
sì ma questo dovresti dirlo al prete….
In effetti è più affidabile la scaramanzia della religione.
Lotito ti amo!😂😂😂😂😂
Questa poi…🤔Altro che a pezzi, stanno proprio agli sgoccioli😑😅
Lotito resisti!!!!!
Gli voglio bene quasi come a mio padre…impareggiabile
Se galloni de vino
Ma che davvero?
Li fa benedire con “Dio è con noi” come si faceva con gli eserciti ai tempi delle Guerre di religione?
Non so se Lotito ha letto I giornali negli ultimi anni, ma penso che nel mondo ci siano due/tre situazioni più serie della classifica di serie A
guarda che dio è con noi c’è l’aveva scritto sulle fibbie, anche un altro esercito, che non mi va di nominare…..
come Alberto Sordi nel Borgorosso Football Club…… uguale, paro paro…… che spasso, non riesco a smettere di ridere……..
😂😂😂
a posto
attendo di vedere il video della cerimonia
lunga vita a lotto ahhhhhhhh
Più che una benedizione servirebbe un esorcismo. Già me lo immagino: “Ti ordino, Sorcio, esci da questa squadra, che Lotirchio ha creato a sua immagine e somiglianza”
😂😂😂
a Lotito invece de benedirli portali a vede allenatore nel pallone così Er caccola Ve fa fa il 5/5/5 giocando in quindici potreste pure Vince chi lo sa
se continua così, credo che presto lo
vedremo tradotto in cartoni animati.
i lotipson. sai che successo………
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sfr. ❤️❤️💛
E noi se lamentamo dei Friedkin..
Sei alla frutta ….la tua arroganza ti sommerge come il letame che fra poco riapparira’ sotto casa tua….ahahhaha
ma per favore di cosa t’ interessa? Lasciatelo fa’? lui e ‘il padrone della società
Per me ci vuole il falconiere…con tutta la protesi!
Alberto aveva anticipato sto personaggio nel film il presidente del borgorosso (penso che era basato su fatti realmente accaduti) ma sto soggetto li rende realistici
al Divino Amore hanno rifiutato
l esorciccio ha chiamato padre Karras…che poi se sa che ci vuole il sale a bordo campo
Per le quaglie nemmeno un’esorcista potrebbe fare qualcosa
lotrito portali a Lourdes chissà che non sia la volta Buona…
Quando ho letto Lotito corre ai ripari , ho pensato vuoi vedere che gli hanno tolto il blocco al mercato e ora prende i rinforzi? Ed invece niente , gli è rimasto solo pregare….
È ancora in loco Mel Gibson,potrebbe girare la ” resurrezione ” direttamente a formello.
Come location sarebbe perfetta 😀😀
prova a lourdes, chissà che non sia la volta B…uona
Più che benedire io gli farei dare l’estrema unzione…😅
provassero con Don Galline
È sempre un discorso tra volatili
oni oni oni oni oni……un’estate al mare ehhhhh ehhhh ehhhhh voglia di sparire ohhh ohhhh
Serie B!
Lotito non mollare
