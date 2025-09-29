Lazio in crisi, Lotito corre ai ripari: farà benedire la squadra da Don Galloni

L’avvio di stagione della Lazio è stato un mezzo incubo: appena tre punti in quattro partite di campionato, derby perso e una squadra che fatica a ritrovarsi. Questa sera i biancocelesti saranno di scena a Marassi sul campo del Genoa, con l’obiettivo di invertire una rotta che rischia di complicarsi già a settembre.

Claudio Lotito, però, ha deciso di muoversi anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente biancoceleste attribuisce parte delle difficoltà della squadra alla cattiva sorte e ha scelto un rimedio “spirituale”: far benedire la rosa.

LEGGI ANCHE – Amelia: “Non mi perdonerò mai di non essere tornato alla Roma”



A occuparsene sarà Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus, già chiamato in passato per cerimonie simili. Un gesto simbolico, che riflette la volontà di scacciare le negatività dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. Ma per ritrovare la serenità, più che la benedizione, serviranno i risultati sul campo.

Fonte: Il Messaggero

LEGGI ANCHE – Flash giallorosso: tutte le brevissime minuto per minuto di lunedì 29 settembre