ROMA AD ALTA QUOTA

Sognare si può. Almeno per adesso. La Roma di Gasp batte anche il Verona e, dopo cinque giornate, si gode un inaspettato primo posto in classifica, seppur condiviso con Milan e Napoli. La classifica al momento conta il giusto, ma il risultato è ugualmente galvanizzante e premia gli sforzi di una squadra, quella giallorosa, che sta dando il suo massimo per seguire il percorso del nuovo tecnico.
La partita contro i gialloblù però è tutt’altro che memorabile. L’avvio lascia intravedere una comoda vittoria: la rete del redivivo Dovbyk, a segno di testa su assist dell’ormai insostituibile Celik, sembra spianare la strada dei capitolini, ma la prestazione dei romanisti si spegne con il passare dei minuti.
Il Verona di Zanetti invece fa sul serio e alza i giri del motore, vincendo la stragrande maggioranza di duelli a centrocampo e mettendo in grave affanno la retroguardia giallorossa, evidenziando le prime crepe di una fase difensiva fino ad allora quasi perfetta. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa il solito Svilar, anche ieri in formato super, e un Orban scatenato ma impreciso sotto porta: clamorosa la traversa centrata a porta vuota.
Nella ripresa i giallorossi, fisicamente sotto tono per gli impegni ravvicinati di coppa e campionato, sembrano sul punto di capitolare davanti agli assalti insistiti dei veneti. Nel momento di massimo sforzo dell’Hellas arriva però la rete, inaspettata e improvvisa, di Soulè che taglia le gambe agli scaligeri.
Per la Roma altri tre punti pesantissimi, e altro clean sheet portato a casa. La nota più lieta è che i giallorossi, anche quando non convincono sotto il piano della prestazione, riescono comunque a portare a casa l’intera posta. Il calo d’intensità evidente alla prima serie di partite ravvicinate è però un campanello d’allarme per Gasperini, che in conferenza stampa post partita confessa con candore: “Non mi era mai successo prima, devo capire il perchè“.
C’è tanto lavoro ancora da fare, ma intanto la classifica oggi dice che davanti a tutti ci sono Roma, Milan e Napoli. I partenopei di Conte restano i grandi favoriti per lo scudetto, i rossoneri di Allegri hanno mandato un segnale forte nello scontro diretto di ieri, ma in mezzo a loro c’è la Roma di Gasperini. Che, senza fare troppi voli pindarici, si gode un inizio da sogno.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
È pensare che…
Ieri assenti dal campo Angelino e Cristante, e un po’ anche Wesley. Gli altri tutti bene. Ferguson ha il controllo della palla che manca a Dovbik. Però l’ ucraino è in crescita fisica. A me piace più l’ irlandese ma i gol contano.
Soulé top player! 2 assist 2 gol in 6 partite.
Pelle alla terza prestazione positiva, ieri è stato troppo a terra.
Svilar 100M
Urgono un centrocampista e un esterno alto…a me piace il 7 del Verona.
se cominciano a segnare lì davanti non ce ne sarà per nessuno, sta volta tutto è possibile! daje!!
solo il Milan è leggermente più forte di noi, ma se tornano Dybala e Bobbey forse siamo sul loro stesso livello
Per me dobbiamo essere molto concreti e guardare solo al quarto posto, prendiamoci il tanto di positivo ma con cognizione di causa, siamo alla quinta giornata e la prossima la giochiamo in casa di una Fiorentina estremamente bisognosa di punti, dopo un altro turno di EL.
La difesa regge alla grande, 14 gol subiti in tutto il 2025 è pazzesco, 1 solo in 5 partite ancora di più ringraziando anche la fortuna certo.
Siamo corti a centrocampo e davanti un po’ stitici, ci spegniamo in alcuni momenti della partita, Soulè non potrà giocarle tutte e tra baldanzi Dybala e Bailey ancora dobbiamo trovare l’alternativa, c’è moltissimo da migliorare.
Il Napoli è campione, il Milan lo ha appena battuto e sembra più solido, noi lì siamo gli intrusi. Se riusciremo veramente a ritagliarci quel ruolo lo diranno il tempo e gli scontri diretti perciò ci conviene pensare solo al Lille
Forse chi ha spolliciato non ha proprio capito, anzi sicuramente ha frainteso. Volevo evidenziare come sarebbe stato possibile essere in testa alla classifica a punteggio pieno, solo non avessimo sbagliato la partita col Torino, o almeno l’avessimo pareggiata.
L’inizio del torneo non era particolarmente difficile e sarebbe stato bello essere in testa da soli dopo tanti anni, anche se solo alla quinta di campionato. Ma se non sia ha l’umiltà di capire è si è solo ebbri del proprio pensiero, allora si spollicia negativamente. Ma impara a pensare, invece.
