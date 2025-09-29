FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 29 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:30 – Capello: “Gasp è entrato nella Roma a piedi pari”

Fabio Capello, ex tecnico giallorosso, nel podcast Supernova di Cattelan ha sottolineato la capacità di Gasperini di ottenere il massimo dai giocatori. «Alla Roma è entrato subito a piedi pari, e i risultati si vedono già», ha commentato, definendo il suo avvio in giallorosso molto positivo.

Ore 9:30 – Dovbyk e i consigli di Dzeko: “Vediamoci più spesso”

Dopo il gol contro il Verona, Artem Dovbyk ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme a Edin Dzeko, con cui ha condiviso consigli preziosi nelle ultime settimane. «Dobbiamo incontrarci più spesso», ha scritto l’attaccante giallorosso, che ha ritrovato fiducia e gol.

LEGGI ANCHE – Mel Gibson tifoso a sorpresa. Gasp: “Un portafortuna, lo inviteremo spesso”

Ore 8:45 – Roma, Svilar e Dovbyk trascinano la squadra a Verona

Tre punti pesanti per la Roma di Gasperini, che batte il Verona e vola a quota 12. Sui quotidiani il migliore in campo è Mile Svilar, super nei momenti decisivi (media voto 7,36). Segnali di risveglio anche da Dovbyk, tornato al gol e promosso con 6,78. Bene Celik (6,64 e un assist), più in difficoltà Wesley e Angelino, che non superano la sufficienza.

IN AGGIORNAMENTO…

LEGGI ANCHE – Amelia: “Non mi perdonerò mai di non essere tornato alla Roma”