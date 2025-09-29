FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 29 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:30 – Capello: “Gasp è entrato nella Roma a piedi pari”
Fabio Capello, ex tecnico giallorosso, nel podcast Supernova di Cattelan ha sottolineato la capacità di Gasperini di ottenere il massimo dai giocatori. «Alla Roma è entrato subito a piedi pari, e i risultati si vedono già», ha commentato, definendo il suo avvio in giallorosso molto positivo.
Ore 9:30 – Dovbyk e i consigli di Dzeko: “Vediamoci più spesso”
Dopo il gol contro il Verona, Artem Dovbyk ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme a Edin Dzeko, con cui ha condiviso consigli preziosi nelle ultime settimane. «Dobbiamo incontrarci più spesso», ha scritto l’attaccante giallorosso, che ha ritrovato fiducia e gol.
Ore 8:45 – Roma, Svilar e Dovbyk trascinano la squadra a Verona
Tre punti pesanti per la Roma di Gasperini, che batte il Verona e vola a quota 12. Sui quotidiani il migliore in campo è Mile Svilar, super nei momenti decisivi (media voto 7,36). Segnali di risveglio anche da Dovbyk, tornato al gol e promosso con 6,78. Bene Celik (6,64 e un assist), più in difficoltà Wesley e Angelino, che non superano la sufficienza.
Dovbyk pur con tutti i limiti tecnici alla fine una ventina di goal li farà. Speriamo che anche Ferguson arrivi in doppia cifra ed avremo risolto il problema del centravanti. Serviranno anche le reti di Dybala Pellegrini Soule e Baley perché con Gasperini ci saranno tante rotazioni e quindi serve il contributo di tutti. Credo che in pochi si aspettavano una partenza del genere, ma che ci sarebbero voluti più tempo ed invece al momento siamo primi anche se solo alla quinta giornata.
