ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista del Lille, Gasp tiene alti i ritmi. Differenziato per Dybala (VIDEO)

La Roma non si ferma e si concentra sul prossimo impegno europeo contro il Lille. A meno di 24 ore dal successo interno contro il Verona, la squadra è tornata in campo per una seduta intensa sotto lo sguardo attento di Gasperini.

L’allenatore ha scandito più volte “forza” per mantenere alto il ritmo e la concentrazione dei giocatori, preparando nuove rotazioni in vista della doppia sfida: la gara di Europa League contro i francesi e il match di campionato contro la Fiorentina, domenica al Franchi.

Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri contro il Verona, in campo tutti gli altri. Tra i giallorossi lavoro differenziato con il pallone per Paulo Dybala, che continua il percorso personalizzato per recuperare al meglio la condizione. Solo terapie per Bailey. Qui sotto il video con alcune immagini della sessione odierna.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

