ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista del Lille, Gasp tiene alti i ritmi. Differenziato per Dybala (VIDEO)

4
58

La Roma non si ferma e si concentra sul prossimo impegno europeo contro il Lille. A meno di 24 ore dal successo interno contro il Verona, la squadra è tornata in campo per una seduta intensa sotto lo sguardo attento di Gasperini.

L’allenatore ha scandito più volte “forza” per mantenere alto il ritmo e la concentrazione dei giocatori, preparando nuove rotazioni in vista della doppia sfida: la gara di Europa League contro i francesi e il match di campionato contro la Fiorentina, domenica al Franchi.
LEGGI ANCHE – Dovbyk svela il retroscena: “Una telefonata di Mancini ed è nato il legame con Dzeko”

Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri contro il Verona, in campo tutti gli altri. Tra i giallorossi lavoro differenziato con il pallone per Paulo Dybala, che continua il percorso personalizzato per recuperare al meglio la condizione. Solo terapie per Bailey. Qui sotto il video con alcune immagini della sessione odierna.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini
LEGGI ANCHE – Mel Gibson tifoso a sorpresa. Gasp: “Un portafortuna, lo inviteremo spesso”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

4 Commenti

  1. Ziolkowski mi piace, l’ unica cosa è che metterlo titolare in una partita europea è un po’ un rischio.Ha qualità e personalità, ed in marcatura è preciso. La cosa sicura è che Ndicka deve riposare un po’. Anche mancini se riposasse un po’ non è che gli farebbe male

    • Quoto in pieno, ricorda però che il polacco lo abbiamo preso dopo il passaggio del turno della sua squadra, quindi già può giocare da titolare, ha esperienza e capacità anche se è giovane.

  3. eh eh eh
    Mi vien da ridere!
    Ieri Gasp aveva definito preoccupante il calo atletico col Verona, e oggi che fa’?
    SI CORRE!!!
    eh eh eh
    Daje Roma mia bbbella daje.
    FORZA ROMA

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome