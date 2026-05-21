Dybala, giallo sul rinnovo. Romano: “Offerta ufficiale dei Friedkin”, Mangiante: “Nessuna trattativa in corso con i giallorossi”

Il futuro di Paulo Dybala resta un rebus ancora tutto da sciogliere. Nel giro di poche ore, infatti, sono arrivate ricostruzioni completamente diverse sulla situazione legata al rinnovo dell’argentino con la Roma.

Da una parte La Gazzetta dello Sport, che questa mattina parlava di un accordo praticamente definito tra il club giallorosso e la Joya, con l’annuncio atteso subito dopo la sfida decisiva contro il Verona.

Poi è arrivata anche l’indiscrezione di Fabrizio Romano, che ha confermato come la Roma abbia presentato in queste ore un’offerta ufficiale al giocatore per prolungare il contratto.

Ma nel pomeriggio è emersa una versione differente firmata Angelo Mangiante di Sky Sport. Secondo il giornalista dell’emittente satellitare, infatti, al momento non sarebbe in corso alcuna vera trattativa tra Dybala e la Roma per il rinnovo. Nessuna negoziazione concreta avviata tra le parti, almeno per ora.

Sempre secondo Sky Sport, il giocatore sarebbe stato però informato direttamente della volontà della società — nella persona di Ryan Friedkin — di aprire un dialogo per il prolungamento nel caso in cui la Roma riuscisse a qualificarsi alla prossima Champions League.

Una distinzione importante, che raffredda almeno temporaneamente l’idea di una fumata bianca imminente. La sensazione è che, almeno in questa settimana, tutte le energie del club siano completamente concentrate sulla trasferta di Verona. Una partita che può cambiare il futuro della Roma e inevitabilmente anche quello di Dybala.

Redazione GR.net