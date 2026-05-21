Verona-Roma: arbitra Sozza, Meraviglia al VAR

0
161

Sarà Simone Sozza l’arbitro di Hellas Verona-Roma, sfida valida per la 38esima e ultima giornata di Serie A in programma domenica sera alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi.

Il match che può consegnare alla Roma la qualificazione alla prossima Champions League sarà dunque affidato al direttore di gara della sezione di Seregno. Ad assistere Sozza ci saranno Rossi M. e Laudato come guardalinee, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Feliciani. Al VAR è stato designato Meraviglia, con Maggioni nel ruolo di AVAR.

LEGGI ANCHE – Konè verso l’addio: Gasp trattiene Ndicka e apre alla cessione del francese

Di seguito il quadro completo dell’ultimo turno di campionato.

FIORENTINA – ATALANTA Venerdì 22/05 h.20.45

PERRI

VOTTA – PRESSATO

IV:      MASSA

VAR:     DI BELLO

AVAR:       SERRA

 

BOLOGNA – INTER Sabato 23/05 h. 18.00

BONACINA

LAGHEZZA – ZEZZA

IV:      MARCENARO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:       BARONI

 

LAZIO – PISA Sabato 23/05 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

NIEDDA – EMMANUELE

IV:       DI MARCO

VAR:      GHERSINI

AVAR:        PICCININI

 

PARMA – SASSUOLO h. 15.00

TURRINI

IMPERIALE – TRINCHIERI

IV:     MARINELLI

VAR:     GIUA

AVAR:     PEZZUTO

 

NAPOLI – UDINESE h. 18.00

ZANOTTI

CAPALDO – PASCARELLA

IV:      MANGANIELLO

VAR:     PRONTERA

AVAR:     PAIRETTO

 

CREMONESE – COMO h. 20.45

MARESCA

CECCONI – FONTEMURATO

IV:     CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      CAMPLONE

 

LECCE – GENOA h. 20.45

DOVERI

PERETTI – MASTRODONATO

IV:       MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

 

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

GUIDA

PRETI – BERCIGLI

IV:     AYROLDI

VAR:      ABISSO

AVAR:       CHIFFI

 

TORINO – JUVENTUS h. 20.45

ZUFFERLI

BACCINI – LO CICERO

IV:       COLOMBO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:     MARINI

 

H. VERONA – ROMA h. 20.45

SOZZA

ROSSI M. – LAUDATO

IV:     FELICIANI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MAGGIONI

LEGGI ANCHE – Gasperini e il siparietto con il tifoso al bar: “Mister, mi sono tenuto liberi i martedì sera…”

Redazione GR.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedente“ON AIR!” – Rossi: “Gasp non felicissimo della recente abnegazione di Konè”, Orsi: “Attenta Roma, il Verona non regalerà niente”, Ferrazza: “L’Europa League è un grandissimo rimpianto”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome