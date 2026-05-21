“ON AIR!” – Rossi: “Gasp non felicissimo della recente abnegazione di Konè”, Orsi: “Attenta Roma, il Verona non regalerà niente”, Ferrazza: “L’Europa League è un grandissimo rimpianto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Io me la giocherei con Dybala, Soulè e Malen, Gasperini domenica a Verona deve mandare il messaggio che non c’è trippa per gatti. Ci sono voci di un Gasperini non contentissimo dell’abnegazione recente di Konè, ha avuto la sensazione che pensasse più al suo benessere che a quello della squadra, questo non è piaciuto tantissimo…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Konè resterà in panchina avremo una risposta: lui è sempre stato titolare, e se va in panchina nella partita più importante della stagione allora forse qualcosa c’è…”
Stefano Piccheri (Rete Sport): “Non sono un fan dei senatori di questa Roma, però voglio fargli i complimenti: vincere il derby non era facile visto quanto è successo in Juventus-Fiorentina e le tante partite dove il risultato sembra scontato. La Roma aveva tutti gli ingredienti per strozzarsi domenica scorsa: mi immaginavo Furlanetto in versione Yashin e Dia vestire i panni di Van Basten. Quando ho visto saltare Gasperini sotto la Sud ho pensato che qua c’è un virus che prende tutti e li trasforma in persone simpatiche e giocose. C’è però un’aria pericolosa che va tenuta a bada…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Per il mercato estivo il massimo che si potrà offrire ai giocatori per gli ingaggi sarà di 3,5 milioni, al massimo si può fare un’eccezione per un calciatore da 5 milioni, ma ne deve valere la pena. L’Europa League è un gran rimpianto della Roma per questa stagione, un grandissimo rimpianto. Purtroppo ti sei suicidato col Bologna. Mentre Mou scelte il campionato, Gasperini sta andando dritto sulla Champions. L’obiettivo dell’anno prossimo, se fai la Champions, sarà più semplice: non puoi puntare a vincerla, ma punterai ad andare avanti il più possibile…”
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Piero Torri (Manà Manà Sport): “A Verona saremo molti di più di 1.500 del settore ospiti, vedrete che tanti ce ne saranno anche in tribuna, quando segna la Roma si alzano tante capocce, anche a Parma è stato così…speriamo intanto di segnare, magari più di qualche gol…
Matteo De Santis (Manà Manà Sport): “Entro il fine settimana ci saranno incontri e un’altra scrematura. Ieri è stato rilanciato il nome di Sogliano. D’Amico in passato fu sondato dalla Roma e gli fu fissato un appuntamento prima di Atalanta-Roma decisivo per il quarto posto e lui chiese di rimandare per una questione di buon gusto. Non vorrei che si facesse lo stesso errore con Sogliano… Sul fronte Tognozzi, il discorso Roma è ancora aperto ma bisogna anche capire che succederà nella Juve. I giochi si faranno in questo fine settimana, poi l’annuncio penso verrà fatto dopo Verona-Roma…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le ultime gare sono state decise dai terzini, specie Rensch a Parma, che è stata la partita più complicata delle ultime. Può essere che non riuscirai subito a sistemare la pratica domenica, e allora puoi pensare di risolvere la situazione con un colpo di testa. Devi avere la mente fredda e prepararti anche a un altro tipo di partita. C’è troppa differenza tra le due squadre, ma il Verona vorrà chiudere in maniera dignitosa questa stagione…”
Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma deve mettere in ghiaccio la partita all’inizio altrimenti ti prende l’ansia, se magari senti che la Juve va in vantaggio diventa un problema. Il Verona nelle ultime partite non sembra una retrocessa, sta giocando come non mai, sembra una squadra di metà classifica, ha messo in difficoltà on solo la Juve ma anche il Como. Serve attenzione, il Verona non ti regala niente perchè secondo me non è vero che non gli importa niente di questa partita, secondo me gli interessa…”
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Redazione Giallorossi.net
Orsi un Gufo appollaiato sul trespolo…..mi sa’ che domenica sera gli rodera’ ancor di piu’
la gufata dell’ invidioso laziale Orsi non e’ necessaria su un sito di romanisti , anzi sarebbe da ignorare
Dal dizionario Italiano: “L’abnegazione è uno spirito di sacrificio assoluto e disinteressato, che porta a mettere da parte l’egoismo per dedicarsi completamente a una causa o agli altri”
Rossi non sa manco il significato delle parole che usa…
Alla Ferrazza: ma Mouronho non scelse il campionato, quanto le coppe europee, perchè aveva capito bene (o forse lo sapeva dai tempi in cui allenava l’inter) che avanzare nelle coppe europee era “più semplice” per la Roma, rispetto al campionato italiano. Due finali europee di seguito, infatti, ne sono la testimonianza.
Mazza che 2 palle co Koné oh, lasciatelo in pace. Aaaa radiolari.
Non ho molti rimpianti quest’anno per la EL perché c’era solo l’aston villa molto più forte di noi e, se avessimo superato il bologna, l’avremmo incontrato ai quarti e sarebbe cambiato poco. Magari, giocando 2 partite così toste di giovedì con la rosa in emergenza ora avremmo pure un paio di punti in meno in classifica e vivremmo un’altra situazione.
Orsi, ha iniziato la macumba già da qualche giorno, poveraccio lazziese… terzoportiereavita ahahahahahahahah.
In merito alla formazione, Konè dall’inizio sarebbe un azzardo considerando che arriva da un ennesimo infortunio muscolare. Io vedrei bene Pizilli con Cristante, ma credo che Gasperini voglia riproporre l’attacco come contro il Parma … Malen, Dybala, Soulè. e a questo punto facile che rischierà Konè. Occhio all’attacco del Verona, considerando le ns assenze in difesa.
Forza Roma
Mamma mia e comm stanno.
Orsi il ghiaccio serve a te per far sbollire la rabbia! DUE PERE A ZERO!!! Noi in Europa e voi a schiumare!
Confermo quanto detto da Torri. A Parma eravamo in molti e anche in tribuna ho visto parecchi sostenitori ma chiaramente mancava il supporto roboante degli ultrà a dispetto di un tifo costante dei parmensi dal primo all’ultimo secondo del match. Maledetta restrizione.
Per quanto mi riguarda sono pronto a perdere la voce per un’altra settimana dopo l’impresa di Parma, è il minimo che si possa fare…daje magica!!!!
Orsi ha cambiato residenza, ormai fa lo stilita sul trespolo. Ma chi visse sperando…
Ok anche oggi hanno dato fiato alle trombe!
4 semifinali di Coppa.
Spesso arrivati corti , con tanti infortunati , costretti a scelte.
Le emozioni rimangono.
Lo scorso anno , eliminati presto , ad 1 punto dal quarto posto.
Quest’anno ?
Eliminati presto , in attesa di 1 vittoria a Verona.
GASPERINI : ” il gruppo c’è! Va ampliato e rinforzato con calciatori di ALTA QUALITA ,voglio partecipare per vincere “.
Abnegazione in italiano vuol dire tutt’altro, meno male che si occupa di comunicazione questo…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.