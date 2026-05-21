“ON AIR!” – Rossi: “Gasp non felicissimo della recente abnegazione di Konè”, Orsi: “Attenta Roma, il Verona non regalerà niente”, Ferrazza: “L’Europa League è un grandissimo rimpianto”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Io me la giocherei con Dybala, Soulè e Malen, Gasperini domenica a Verona deve mandare il messaggio che non c’è trippa per gatti. Ci sono voci di un Gasperini non contentissimo dell’abnegazione recente di Konè, ha avuto la sensazione che pensasse più al suo benessere che a quello della squadra, questo non è piaciuto tantissimo…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Konè resterà in panchina avremo una risposta: lui è sempre stato titolare, e se va in panchina nella partita più importante della stagione allora forse qualcosa c’è…”

Stefano Piccheri (Rete Sport): “Non sono un fan dei senatori di questa Roma, però voglio fargli i complimenti: vincere il derby non era facile visto quanto è successo in Juventus-Fiorentina e le tante partite dove il risultato sembra scontato. La Roma aveva tutti gli ingredienti per strozzarsi domenica scorsa: mi immaginavo Furlanetto in versione Yashin e Dia vestire i panni di Van Basten. Quando ho visto saltare Gasperini sotto la Sud ho pensato che qua c’è un virus che prende tutti e li trasforma in persone simpatiche e giocose. C’è però un’aria pericolosa che va tenuta a bada…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Per il mercato estivo il massimo che si potrà offrire ai giocatori per gli ingaggi sarà di 3,5 milioni, al massimo si può fare un’eccezione per un calciatore da 5 milioni, ma ne deve valere la pena. L’Europa League è un gran rimpianto della Roma per questa stagione, un grandissimo rimpianto. Purtroppo ti sei suicidato col Bologna. Mentre Mou scelte il campionato, Gasperini sta andando dritto sulla Champions. L’obiettivo dell’anno prossimo, se fai la Champions, sarà più semplice: non puoi puntare a vincerla, ma punterai ad andare avanti il più possibile…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “A Verona saremo molti di più di 1.500 del settore ospiti, vedrete che tanti ce ne saranno anche in tribuna, quando segna la Roma si alzano tante capocce, anche a Parma è stato così…speriamo intanto di segnare, magari più di qualche gol…

Matteo De Santis (Manà Manà Sport): “Entro il fine settimana ci saranno incontri e un’altra scrematura. Ieri è stato rilanciato il nome di Sogliano. D’Amico in passato fu sondato dalla Roma e gli fu fissato un appuntamento prima di Atalanta-Roma decisivo per il quarto posto e lui chiese di rimandare per una questione di buon gusto. Non vorrei che si facesse lo stesso errore con Sogliano… Sul fronte Tognozzi, il discorso Roma è ancora aperto ma bisogna anche capire che succederà nella Juve. I giochi si faranno in questo fine settimana, poi l’annuncio penso verrà fatto dopo Verona-Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le ultime gare sono state decise dai terzini, specie Rensch a Parma, che è stata la partita più complicata delle ultime. Può essere che non riuscirai subito a sistemare la pratica domenica, e allora puoi pensare di risolvere la situazione con un colpo di testa. Devi avere la mente fredda e prepararti anche a un altro tipo di partita. C’è troppa differenza tra le due squadre, ma il Verona vorrà chiudere in maniera dignitosa questa stagione…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma deve mettere in ghiaccio la partita all’inizio altrimenti ti prende l’ansia, se magari senti che la Juve va in vantaggio diventa un problema. Il Verona nelle ultime partite non sembra una retrocessa, sta giocando come non mai, sembra una squadra di metà classifica, ha messo in difficoltà on solo la Juve ma anche il Como. Serve attenzione, il Verona non ti regala niente perchè secondo me non è vero che non gli importa niente di questa partita, secondo me gli interessa…”

Redazione Giallorossi.net