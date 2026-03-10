FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 10 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Totti sempre più vicino al ritorno alla Roma

La Roma e Francesco Totti non sono mai stati così vicini a ritrovarsi. Nelle ultime settimane i contatti tra il club e l’ex capitano si sono intensificati per un possibile ritorno con un contratto simile a quello di Ranieri, e un ruolo legato soprattutto all’immagine e alla rappresentanza del club, anche in vista del centenario. L’intesa eviterebbe conflitti tra gli sponsor personali di Totti e quelli della Roma e potrebbe rafforzare il brand giallorosso anche a livello internazionale. (Corriere dello Sport)

Ore 08:45 – Bernardeschi: “La Roma mi voleva, dissi no”

Federico Bernardeschi presenta la sfida di Europa League contro la Roma: “Mi spiace per Dybala, lo avrei sfidato volentieri, anche se il suo sinistro è sempre meglio non averlo contro”. L’ex Juve rivela anche un retroscena: “Gasperini mi chiamò prima che andassi a Toronto, fui tentato ma feci una scelta diversa”. E sul passato: “La Roma mi cercò quando ero alla Juve, ma dissi no: stavo bene a Torino”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:10 – Bologna: Heggem verso il rientro. Freuler titolare

Il Bologna prepara l’andata degli ottavi di Europa League contro la Roma. Heggem, fermo da oltre un mese, dovrebbe tornare in gruppo oggi ma resta in dubbio una maglia da titolare; da valutare anche Miranda. Italiano punterà sulla spina dorsale della squadra con Skorupski, Lucumí, Freuler (di rientro dalla squalifica) e Castro, mentre restano fuori dalla lista UEFA Helland e De Silvestri.

Ore 7:00 – Como, Perrone e Diao da valutare verso la Roma

Il Como riprende oggi gli allenamenti a Mozzate in vista della sfida di domenica contro la Roma. Da monitorare Perrone, uscito al 36’ a Cagliari per una botta alla coscia, e Diao, rimasto a riposo precauzionale per un piccolo problema fisico. Entrambi dovrebbero comunque essere disponibili. Unica assenza certa Addai, la cui stagione è finita per la rottura del tendine d’Achille.

IN AGGIORNAMENTO…