Ferguson, annuncio sui social: “Mi sono operato, inizia il nuovo lavoro” – FOTO!

Tra i numerosi giocatori indisponibili per Gian Piero Gasperini in questo periodo c’è anche Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, arrivato in prestito dal Brighton nell’estate 2025, è fermo dalla gara contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio, ultima apparizione prima dello stop.

Alla vigilia di Genoa-Roma, lo stesso Gasperini aveva confermato che la stagione del centravanti era ormai da considerarsi conclusa. A fare chiarezza è lo stesso Ferguson attraverso i social, che annuncia: “Mi sono sottoposto con successo a un intervento per risolvere un problema preesistente. Ora inizia di nuovo il lavoro per tornare in forma e a giocare nuovamente.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evan Ferguson (@evan.ferguson.9)

Dopo l’operazione alla caviglia, il classe 2004 inizierà quindi il percorso di recupero con l’obiettivo di tornare pienamente a disposizione in estate. Per lui l’avventura nella Roma è già finita.

Redazione GR.net