Ferguson, annuncio sui social: “Mi sono operato, inizia il nuovo lavoro” – FOTO!

Tra i numerosi giocatori indisponibili per Gian Piero Gasperini in questo periodo c’è anche Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, arrivato in prestito dal Brighton nell’estate 2025, è fermo dalla gara contro il Sassuolo dello scorso 10 gennaio, ultima apparizione prima dello stop.

Alla vigilia di Genoa-Roma, lo stesso Gasperini aveva confermato che la stagione del centravanti era ormai da considerarsi conclusa. A fare chiarezza è lo stesso Ferguson attraverso i social, che annuncia: “Mi sono sottoposto con successo a un intervento per risolvere un problema preesistente. Ora inizia di nuovo il lavoro per tornare in forma e a giocare nuovamente.”

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Evan Ferguson (@evan.ferguson.9)

Dopo l’operazione alla caviglia, il classe 2004 inizierà quindi il percorso di recupero con l’obiettivo di tornare pienamente a disposizione in estate. Per lui l’avventura nella Roma è già finita.

Redazione GR.net

5 Commenti

  2. Ecco per questo Massara e i medici della Roma devono dare le dimissioni si sapeva che aveva le caviglie di cristallo ! .E Gasperini voleva kristovic e te gli porti uno rotto e in estate poteva rimediare e che prende Vaz ma possibile che non ci capita un DS all altezza di Roma.

  3. non vedo differenze rispetto a prima purtroppo per noi … detto questo i medici col le terapie conservative hanno fatto degli errori determinati che ti possono costare una stagione…non credo esistano alternative ad un loro allontanamento

  4. Ovviamente fino a giugno stipendio a carico nostro…! O dell’assicurazione. Ma vista la mala parata non si poteva restituire il 31 gennaio come fatto con Bailey? Nello staff medico, visto anche il caso Dybala, occorre qualche ritocco urgente.

