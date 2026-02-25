Gasp prepara il piano anti-Juve

Tutti all’attacco, senza calcoli. Gian Piero Gasperini è pronto a spingere la Roma a cento all’ora anche contro la Juventus, inseguendo fino in fondo l’obiettivo Champions, pure a costo di esporsi al contropiede. All’Olimpico, il piano è chiaro: pressione alta, ritmo e corsie laterali aperte.
Le ali saranno Wesley e Zeki Çelik. Proprio il brasiliano è diventato il vero valore aggiunto della Roma di Gasperini: corsa, intensità e capacità di interpretare alla perfezione i dettami del tecnico. Non a caso il brasiliano è in ballottaggio con Vanderson per una maglia da titolare con il Brasile in ottica Mondiale e ha attirato l’attenzione delle big europee, Manchester City in testa, pronto a spingersi fino a 50 milioni.
Spinta continua anche sull’altro corridoio, dove Gasperini si aspetta sovrapposizioni e presenza offensiva da Çelik, con Venturino pronto a subentrare nella ripresa per aumentare ritmo e imprevedibilità. L’Olimpico, del resto, si presta a una Roma camaleontica: il 3-4-2-1 di partenza potrà trasformarsi in corsa in un 4-2-3-1, con gli esterni che partono da lontano e dialogano con i trequartisti Bryan Cristante, Niccolò Pisilli e lo stesso Venturino.
L’assenza quasi certa di Paulo Dybala, da valutare giorno per giorno, rende il cambio di assetto una soluzione concreta per alzare qualità offensiva senza perdere equilibrio. La speranza è che Matías Soulé, rientrante ma condizionato dalla pubalgia, possa reggere il peso della gara il più a lungo possibile.
Per mettere alle corde la Juventus, però, Gasperini prepara anche altri antidoti: le incursioni dei difensori Gianluca Mancini e Evan Ndicka, gli inserimenti senza palla di Pisilli e, soprattutto, lo sfruttamento delle palle inattive. Perché se la Roma vuole il colpo grosso, dovrà colpire in ogni modo possibile.
Fonte: Gazzetta dello Sport
