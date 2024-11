Ghisolfi a caccia di terzini per gennaio: il ds punta Rensch

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Con dicembre ormai alle porte si comincia a lavorare alacremente alle mosse per il prossimo calciomercato invernale che aprirà il 2 gennaio per concludersi il 3 di febbraio.

La Roma sarà ancora una volta una delle squadre più attive nel mercato di riparazione: i giallorossi devono rimediare alle lacune lasciate vuote la scorsa estate, specialmente sulle corsie laterali. Il terzino destro è senza dubbio la priorità in rosa, un ruolo da troppi anni scoperto dentro la Roma.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il ds Ghisolfi è già al lavoro per individuare il rinforzo giusto da inserire in squadra e il profilo su cui il francese starebbe lavorando è Devyn Rensch (LEGGI QUI L’ANTICIPAZIONE DI GR.NET), 22 anni, terzino olandese in scadenza di contratto all’Ajax. Jolly difensivo, può giocare anche da centrale ed eventualmente anche a sinistra.

L’altro nome sul quale la Roma sta ragionando è Gabriele Zappa, 24 anni, esterno destro del Cagliari, un calciatore che Claudio Ranieri conosce molto bene e che avrebbe consigliato a Ghisolfi come rinforzo per gennaio. Il ds sta cercando anche un esterno a sinistra e un attaccante.

Fonte: Gazzetta dello Sport

