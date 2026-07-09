Greenwood, dalla Francia: l’Atletico Madrid non molla e prova il sorpasso

La trattativa per Mason Greenwood continua a cambiare scenario. Dopo l’accelerata del Fenerbahce, che nelle ultime ore sembrava aver indirizzato l’operazione verso la Turchia, sul futuro dell’attaccante inglese si inserisce nuovamente l’Atletico Madrid.

La Roma, che aveva seguito a lungo il giocatore individuandolo come possibile colpo Champions per Gian Piero Gasperini, appare ormai defilata. I costi dell’operazione e il forte rilancio del club turco hanno spinto i giallorossi a riconsiderare la pista, lasciando il Fenerbahce in netto vantaggio. La partita, però, potrebbe non essere ancora chiusa. L’Atletico Madrid, scrive il quotidiano francese L’Equipe, non avrebbe mollato la presa e il gradimento di Diego Simeone avrebbe dato nuova forza alla candidatura dei colchoneros. Nelle prossime ore il club spagnolo potrebbe muoversi con un rilancio, sia sul piano economico sia sul progetto tecnico da proporre al giocatore.

Greenwood, dal canto suo, non avrebbe chiuso la porta alla destinazione spagnola. Anzi, il ritorno in Liga sarebbe una soluzione gradita, anche alla luce dell’esperienza già vissuta al Getafe prima del trasferimento al Marsiglia. La possibilità di approdare in un club del peso dell’Atletico Madrid rappresenta un’opzione che l’attaccante inglese prenderebbe seriamente in considerazione.

Fonte: L’Équipe