Greenwood, dalla Francia: l’Atletico Madrid non molla e prova il sorpasso

La trattativa per Mason Greenwood continua a cambiare scenario. Dopo l’accelerata del Fenerbahce, che nelle ultime ore sembrava aver indirizzato l’operazione verso la Turchia, sul futuro dell’attaccante inglese si inserisce nuovamente l’Atletico Madrid.
La Roma, che aveva seguito a lungo il giocatore individuandolo come possibile colpo Champions per Gian Piero Gasperini, appare ormai defilata. I costi dell’operazione e il forte rilancio del club turco hanno spinto i giallorossi a riconsiderare la pista, lasciando il Fenerbahce in netto vantaggio. La partita, però, potrebbe non essere ancora chiusa. L’Atletico Madrid, scrive il quotidiano francese L’Equipe, non avrebbe mollato la presa e il gradimento di Diego Simeone avrebbe dato nuova forza alla candidatura dei colchoneros. Nelle prossime ore il club spagnolo potrebbe muoversi con un rilancio, sia sul piano economico sia sul progetto tecnico da proporre al giocatore.
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Greenwood, dal canto suo, non avrebbe chiuso la porta alla destinazione spagnola. Anzi, il ritorno in Liga sarebbe una soluzione gradita, anche alla luce dell’esperienza già vissuta al Getafe prima del trasferimento al Marsiglia. La possibilità di approdare in un club del peso dell’Atletico Madrid rappresenta un’opzione che l’attaccante inglese prenderebbe seriamente in considerazione.
Fonte: L’Équipe
c e l asta ragazzi . ma senza Roma
blah blah blah
L’Atletico Madrid, già al gran completo di esterni offensivi, ha appena preso il coreano Kang Lee dal PSG che gioca nello stesso ruolo di Greenwood.
Questi sono gli agenti del giocatore che fanno teatro, si tratta di capire se per ottenere più soldi dai turchi, da noi o da altri.
Ieri dicevano che oggi si chiudeva col Fenerbache, ma ad ora non sembra.
Di certo noi più di 5 mln netti non glieli possiamo dare.
Stiamo a vedere.
Se veramente ci fosse un accordo con il ragazzo secondo me si può rientrare anche noi nella trattativa 40+2 di bonus pagabili in 4 anni penso anche la Roma li riesca a garantire sennò siamo messi male… è talmente forte che non voglio arrendermi all’idea che non ci proveremo fino alla fine
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.