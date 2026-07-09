Roma, ufficiale: Massimo Margiotta nuovo responsabile del settore giovanile – COMUNICATO

La Roma riparte anche dal proprio vivaio. Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Massimo Margiotta come nuovo Responsabile del Settore Giovanile, incarico che il dirigente ricoprirà con un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, con opzione per altre due stagioni sportive.

Ex calciatore professionista, attaccante con esperienze in Serie A tra Perugia e Udinese, Margiotta ha poi intrapreso la carriera dirigenziale. Dal 2017 al 2026 ha lavorato come responsabile del settore giovanile dell’Hellas Verona, percorso che ora proseguirà nella Capitale. La scelta rientra nella volontà della Proprietà di continuare a investire sulla qualità del vivaio romanista, consolidando una tradizione che ha reso la Roma uno dei bacini di talenti più importanti a livello internazionale.

“Accolgo questo incarico con grande orgoglio e senso di responsabilità”, ha dichiarato Margiotta nelle sue prime parole da dirigente giallorosso. “Roma rappresenta un’eccellenza assoluta per il calcio giovanile e il mio obiettivo sarà quello di lavorare quotidianamente per trasmettere ai ragazzi i valori del Club, aiutandoli a realizzare il loro potenziale umano e sportivo”. Il club ha dato il benvenuto a Margiotta nella Capitale, augurandogli buon lavoro per questa nuova avventura alla guida del settore giovanile romanista.

Fonte: asroma.com