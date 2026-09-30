LE DICHIARAZIONI | Koné: “Mercato? Sono successe delle cose, ma sono della Roma e darò il 100%”

Dal ritiro della Francia, Manu Koné è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma venerdì sera e valida per il girone di Nations League. Il centrocampista della Roma ha parlato anche delle voci di mercato che lo avevano riguardato durante l’ultima sessione estiva, lasciando intendere che qualcosa sia effettivamente accaduto ma ribadendo la propria totale concentrazione sul club giallorosso.
Sul possibile addio alla Roma durante l’ultima finestra estiva di calciomercato.
“Sono successe delle cose… sono alla Roma, sono concentrato, abbiamo degli obiettivi. Sono un giocatore della Roma e darò il 100% per questo club”.
Sulla partita contro l’Italia.
“Ci sono molti sfottò, essendo un giocatore della Roma. Loro (i suoi compagni in giallorosso e gli Azzurri, ndr) hanno voglia di vincere, è una partita importante, sono in ricostruzione e attraversano un momento complicato. Abbiamo l’allenamento questo pomeriggio ma partiremo con la stessa dinamica per lavorare sulle due partite in arrivo. Faremo ciò che ci chiederà l’allenatore”.
Su Maignan.
“È un grande portiere, capitano del Milan. È complicato segnargli dei gol in Italia, occupa molto spazio. Con la voce è il leader del Milan, è un grande compagno di squadra, sono molto contento di averlo in nazionale, siamo orgogliosi di lui”.
Il ruolo di regista.
“Ho giocato da regista, cerco di rispondere alle esigenze dell’allenatore, un centrocampista deve saper giocare ovunque. Ci ho già giocato alla Roma, non è qualcosa che cambia molto”.
L’impressione di Zidane.
“Fa piacere essere allenati da Zinédine Zidane, una leggenda mondiale. Ci gestisce in modo umano, molto sincero, è vicino ai giocatori; va a tatto, ci prende da parte. Ci trasmette a tutti fiducia, ognuno di noi è naturale. Mi ha detto di giocare liberamente. Ciò che mi ha sconvolto di più è il suo repertorio tecnico, vedere che ha ancora quella tecnica, mi dico che ai suoi tempi doveva essere incredibile”.
LEGGI ANCHE – Nainggolan: “Serie A scarsa, potrei ancora giocarci. Se Konè vale 60 milioni, io sarei dovuto costarne 150”
Su Da Cunha.
“Fa piacere vederlo a questo livello, lo merita totalmente. Ci conosciamo da molto tempo. È una concorrenza sana, per l’allenatore tutti sono importanti nel gruppo. La cosa più importante è andare avanti, tutti si divertono all’allenamento”.
FONTE: Conferenza stampa Francia
Finchè rimarrà alla Roma lo tratterò con il dovuto rispetto. Nel commento in cui deciderà di andare via me ne farò una ragione. Non sia mai, ma se dovesse accadere, mi auguro solo due cose: La prima è che si trovi subito un sostituto all’altezza, la seconda è che lo si cedi al giusto prezzo Basta con i giocatori dati via a due spicci…
Il sostituto chi sarebbe Bakola e Ismael Konè? 😂
La terza e’ che se proprio deve essere ceduto, all’estero.
Konè fisicamente è dominante. A centrocampo è difficile che perda un contrasto. Avanza bene con la palla e spesso la passa bene ai compagni. Deve migliorare nei passaggi lunghi e nei tiri da fuori ma nel breve è il top. Ma da qui a dargli il ruolo di regista…
Cercate di capire io sono rimasto a Falcao, Giannini, Pizarro. È pur vero che è un ruolo che si è modificato ma per me, opinione personale, Konè regista non è.
E’ un mediano.
Kone è un professionista. allenamento,dedizione, voglia di crescere.
Arrivera il momento che vorra guadagnare molto di piu , confrontarsi in un calcio di élite.
Il procuratore beneficera di LAUTE COMMISSIONI e sara felice della scelta ,se addirittura non guiderà questa scelta.
È il calcio.
Non un romanzo romantico
Importante sara incassare BENE e sostituirlo BENE.
Appartenenza ? Immedesimazione ?
È francese con cittadinanza ivoriana.
In cosa si deve immedesimare?
Nei nostri sogni ?
Questo dura poco alla Roma. Và al Real o PSG. Sicuro al Mille per Mille
si è vero ma se il psg, real, squadra inglese o araba di turno gli offrono un quinquennale da 15 milioni l’anno, mi spieghi come fai a tenerlo?
in questo calcio il problema non è vendere ma a quanto venti è come lo rimpiazzi.
se lo vendi a più di 100 va bene ma se lo regali come abbiamo fatto con salah in passato va proprio male.
Sono parole che di solito sentiamo da chi o stava o sta per andarsene (non dico a gennaio, a giugno sì però). Come @Basara: finché sta qua e dà il 100% nulla da ridire.
ma la smettiamo di ipotizzare uscita di konè? a noi fa proprio schifo vincere qualcosa? la smettiamo di fissare prezzi e prepararci psicologicamente ad una perdita gravissima?
Beh, ha disputato un ottimo mondiale non con l’ultima nazionale, ormai è entrato nel mirino di grandi club, quest’estate è rimasto, ma non l’hai certo blindato rinnovando o adeguando lo stipendio. In questi anni ha visto giocatori senza mercato guadagnare più di lui, la prossima estate ,con il tetto stipendi che si è dato la Roma non puoi competere con un grande club che lo vorrà!
Dalle parole di Kone’ si evince che quest’estate ci sono stati retroscena non rivelati ma facili da desumere.
E’ evidente che la Roma voleva vendere Kone’ e che lui avrebbe accettato solo la Premier League, sfumata in extremis.
Forse cosi si spiegano le non esultanze ai gol dei compagni.
Lo hanno già promesso a qualche big europea probabilmente il Chelsea i grandi Friedkin
Al Chelsea che ci ha rifiutato il prestito di una sua riserva trattandoci come morti de fame
sembra che nn è contento,facci vincere lo scudo poi puoi partire
So passati Totti ,Falcao ,Di Bartolomei ,Conti ecc ecc quindi passerà anche Kone l unica cosa se si vende lo si faccia facendosi pagare il giusto che oggi sono non meno di 80 milioni e con quelli un altro centrocampista lo trovi a mani basse .
La Roma puo chiedere di piu se vince.
Con quei soldi trovi un centrocampista che guadagna 6-7 mln, perciò no,dovrai trovare qualcuno ancora da sgrezzare o di livello inferiore. Kone guadagna 2,5 mln ,a questa cifra non prendi campioni,,per questo pensiamo che sarà difficile tenere Kone,altrimenti tieni lui, ma se un grande club lo vorrà,non potrai competere sullo stipendio
Speriamo in una grande stagione per noi e per poterlo vendere a Giugno, SE NECESSARIO, a 100 zucchine!
” KONE non è un regista ”
Infatti Gasperini non ha mai giocato col ” regista”.
Gioca con 2 centrocampisti che devono assicurare copertura alle avanzate degli esterni e del difensore centrale
( vedere i numeri offensivi di Hermoso di Mancini di N’Dicka ).
Per questo i centrali cotti fisicamente : i crampi di Balerdi , le inesattezze di Mancini e Hermoso.
Per questo servono almeno 5 laterali bassi e sostituzioni a cui Gasperini ricorre.
PS
Con l’Inter non ha potuto DECIDERE le sostituzioni
la storia che se lo stavano vendendo addirittura l’ ultimo giorno di mercato per prendere l’esterno dello Stoccarda evidentemente non era un invenzione giornalistica meno male che non se né fatto niente altrimenti altro che primo posto e lotta scudetto
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.