LIVE | Roma forte su Castro. Romano: “Trattativa nel vivo col Bologna, il giocatore ha già dato l’ok”

LIVE | AGGIORNAMENTO ORE 20:55 – Fabrizio Romano conferma: la Roma è forte su Santiago Castro, 21 anni, centravanti argentino del Bologna. Il giocatore ha già dato l’ok ai giallorossi. Ora la trattativa sta entrando nel vivo, con giallorossi e rossoblù al lavoro per trovare un accordo. Gasperini ha dato il via libera all’acquisto del calciatore.
ARTICOLO PREDENTE ORE 20:10 | La Roma accelera per Santiago Castro. Dopo le altissime richieste del Club Brugge per Nicolò Tresoldi, la dirigenza giallorossa sta spingendo con decisione sull’attaccante argentino del Bologna, profilo che piace molto a Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X, la trattativa è entrata nel vivo.
Il Bologna parte da una valutazione molto alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma i dialoghi tra i club sono in corso per provare ad abbassare la cifra e trovare una possibile intesa. Castro è diventato nelle ultime ore un nome sempre più caldo per l’attacco romanista. La Roma cerca un vice Malen di livello, giovane ma già pronto, e il centravanti rossoblù risponde pienamente all’identikit tracciato da Gasperini: attaccante mobile, intenso, capace di lavorare su tutto il fronte offensivo e già abituato al campionato italiano.
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Il tecnico giallorosso avrebbe dato il proprio ok al giocatore, dettaglio che spinge la Roma a insistere. Tresoldi resta un profilo apprezzato, ma le richieste del Brugge hanno complicato la pista e costretto D’Amico ad alzare il pressing su alternative altrettanto ambiziose. La strada per Castro resta comunque costosa. Il Bologna non intende svendere uno dei suoi giovani più interessanti, ma la Roma prova a costruire le condizioni per rendere l’operazione sostenibile. I contatti proseguono e il nome dell’argentino è ormai entrato con forza nel mercato giallorosso.
castro? speriamo che qualcuno piombi su di lui prima delle firme Darei un altra chance ad Artem al netto di questi infortuni vari
Prendere castro adesso a quelle cifre sarebbe un errore grande …prima
Le priorità ovvero gli esterni titolari poi se si incastra tutto si può pensare all attaccante di riserva ..non credo a questa boiata
uno rognoso.
in rosa ci sta eccome e vi dirò, se dovesse arrivare, questo timbra parecchie volte.
40 mln per un panchinaro , ma questi stanno fori. posso pensare a 25 mln e il. giocatore diventerà titolare, perché lo diventerà
Castro sarebbe perfetto 😍
Vice Malen …. Castro a 35 mln ?!?!? co quello che ce serviva castro a 35 mln….. ma so del mestiere questi ?!?!??
Lasciando perde il prezzo, se uno mo mi viene a dire che castro non va bene come vice malen mi arrendo.
A me piace, giocatore molto intrressante
Castro? Ma può mai essere una priorità il centravanti di scorta quando in rosa hai Dobvik, Vaz ed Arena?
Mi sembra il primo mercato di Pinto quando il GM spese 20 ml per Shomurodov che in quel momento era la terza scelta come punta dopo Dzeko e Mayoral, quando c’erano da prendere ancora il terzino destro titolare, un mediano titolare ed il terzino sinistro titolare.
Alla fine Pinto rimase senza soldi e Mou dovette arrangiarsi con quelli che c’erano.
Vogliamo bissare quella memorabile CASTROnata?
mi piace
Non sarebbe valido anche Rowe visto che serve uno alto a sx ???
bel giocatore ha garra buona tecnica è rapido e vede la porta
per me, approvato !!!!
7 gol in 35 partite un fuoriclasse…. 40 milioni ? Non ne vale 30.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.