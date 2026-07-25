LIVE | Roma forte su Castro. Romano: “Trattativa nel vivo col Bologna, il giocatore ha già dato l’ok”

LIVE | AGGIORNAMENTO ORE 20:55 – Fabrizio Romano conferma: la Roma è forte su Santiago Castro, 21 anni, centravanti argentino del Bologna. Il giocatore ha già dato l’ok ai giallorossi. Ora la trattativa sta entrando nel vivo, con giallorossi e rossoblù al lavoro per trovare un accordo. Gasperini ha dato il via libera all’acquisto del calciatore.

ARTICOLO PREDENTE ORE 20:10 | La Roma accelera per Santiago Castro. Dopo le altissime richieste del Club Brugge per Nicolò Tresoldi, la dirigenza giallorossa sta spingendo con decisione sull’attaccante argentino del Bologna, profilo che piace molto a Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X, la trattativa è entrata nel vivo.

Il Bologna parte da una valutazione molto alta, intorno ai 40 milioni di euro, ma i dialoghi tra i club sono in corso per provare ad abbassare la cifra e trovare una possibile intesa. Castro è diventato nelle ultime ore un nome sempre più caldo per l’attacco romanista. La Roma cerca un vice Malen di livello, giovane ma già pronto, e il centravanti rossoblù risponde pienamente all’identikit tracciato da Gasperini: attaccante mobile, intenso, capace di lavorare su tutto il fronte offensivo e già abituato al campionato italiano.

Il tecnico giallorosso avrebbe dato il proprio ok al giocatore, dettaglio che spinge la Roma a insistere. Tresoldi resta un profilo apprezzato, ma le richieste del Brugge hanno complicato la pista e costretto D’Amico ad alzare il pressing su alternative altrettanto ambiziose. La strada per Castro resta comunque costosa. Il Bologna non intende svendere uno dei suoi giovani più interessanti, ma la Roma prova a costruire le condizioni per rendere l’operazione sostenibile. I contatti proseguono e il nome dell’argentino è ormai entrato con forza nel mercato giallorosso.