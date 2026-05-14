LIVE! Derby Roma-Lazio, arriva l’accordo: si giocherà domenica alle ore 12

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 – Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12:00. Lo riferisce Sky Sport: la Prefettura ha accettato la proposta della Lega Serie A.
ULTIM’ORA SERIE A
Il Derby di Roma si giocherà domenica alle 12.00
La Prefettura ha accettato la proposta della Lega Serie A
Stesso orario per le altre partite della corsa Champions#SkySport #SkySerieA
— skysport (@SkySport) May 14, 2026
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AGGIORNAMENTO ORE 18:30 – Non si è ancora risolto il caos derby. Tar del Lazio ha rinviato il caso all’avvocatura dello Stato. L’obiettivo è invitare le parti (Prefettura e Lega di Serie A) a trovare una soluzione condivisa entro la serata sulla data e sull’orario del derby di Roma e delle altre quattro partite coinvolte nella lotta per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.
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ARTICOLO PRECEDENTE – A poche ore dalla decisione definitiva, il derby tra Roma e Lazio resta ancora senza una collocazione certa. Alle 18 di oggi, 14 maggio, non è stato infatti trovato alcun accordo tra Lega Serie A e Prefettura sul giorno e sull’orario della sfida dell’Olimpico.
Il match era inizialmente previsto domenica alle 12:30, ma successivamente la Prefettura ha disposto lo spostamento a lunedì sera alle 20:45 per motivi legati all’ordine pubblico e alla concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore non si è arrivati a una soluzione condivisa che permettesse alla Lega di ritirare il ricorso presentato al TAR contro la decisione di rinviare la partita al lunedì sera. La situazione resta quindi in pieno stallo.
A preoccupare maggiormente sono soprattutto i possibili problemi di ordine pubblico. In caso di conferma del derby lunedì sera, infatti, cresce il timore di proteste da parte delle tifoserie. I sostenitori della Lazio hanno già annunciato una contestazione nei confronti della società e l’intenzione di non entrare allo stadio, a cui si aggiungerebbe quella dei romanisti, pronti a restare fuori dall’Olimpico nel caso in cui si giocasse la sera di lunedì.
Uno scenario che potrebbe aumentare la tensione all’esterno dell’Olimpico, dove esiste il rischio concreto di contatti tra le due tifoserie. Proprio questo aspetto continua a essere uno degli elementi centrali nelle valutazioni delle autorità.
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In attesa del pronunciamento del TAR, in arrivo ormai a breve, il clima attorno al derby resta dunque estremamente delicato, tra ricorsi, tensioni e un’incertezza che continua ad alimentare polemiche.
Redazione Giallorossi.net
Più ne pensano e più aumentano i rischi di contatto tra i soggetti fuori dallo Stadio….
L’importante è che poi NON SI SCRIVA & SI DICA c’entrino i TIFOSI.
Perché i primi rientrerebbero nella categoria dei delinquenti, i secondi li trovi nello STADIO A TIFARE LA ROMA….!
Giusto per chiarire.
Sennò poi chiudono i settori e di mezzo ci va il buon padre di famiglia coi figli a carico…..
FORZA ROMA
L’avevo detto io che si arrivava all’ Avvocatura dello Stato. Incredibile ma vero, e tutto questo per colpa di chi ha redatto i calendari a cavolo di cane Ovviamente la farà franca…
Riflessione cinica.
Se la partita la fanno domenica credo che dovranno valutare con attenzione la designazione arbitrale.
Se fanno clamorosi errori sul campo non è da escludere proteste accese all’uscita dello stadio ed in prossimità del centrale del tennis (cosa che potrebbe disturbare il Presidente della Repubblica..).
Fossi l’AIA ci farei una riflessione..
Licenziare il prefetto
Fate semplicemente schifo!!!!
La lega Serie A va azzerata! Tutti cacciati subito! Hanno portato il calcio alla rovina!
Il Campionato in ogni caso sarà irregolare! Tutti i tifosi di Calcio dovrebbero denunciare la Lega e chiedere un risarcimento a prescindere dalle soluzioni. Vergogna! 16 anni senza Mondiale? Adesso tutti hanno capito a chi stiamo in mano!
Sono d’accordo su tutto però bisogna fare distinzione tra Lega Serie A e FIGC.
La Lega non centra niente con la Nazionale che è di competenza della FIGC, mentre la FGCI non centra nulla con l’organizzazione delle partite del campionato di serie A che è di competenza della Lega.
Scusa ma è soltanto per fare chiarezza
Siamo veramente ridicoli… Il Tar, la Lega e l’ordine pubblico (unica cosa sensata)… Le due tifoserie… Sarri e il Comunicato della Roma… Cosa vuoi che esce fuori da un sistema che è abituato a fare da scarica barile come mentalità? Io schiererei l’Esercito Italiano, la Marina sul lungotevere e l’Aeronautica con i droni! Aahahhaahaahhaah… Tutto questo per gli Internazionali di Tennis che si potrebbero giocare in qualsiasi orario o proprio lunedì con un pubblico nettamente inferiore?
Ma che dici?!? La finale di tennis con Sinner verrà seguita da milioni di spettatori in diretta tv in Italia e tantissimi altri Paesi al mondo! Il derby lo guardiamo solo noi della Roma e nemmeno i laziali, che sono decimi e preferiranno andare al mare o al lago!
Horror tu non segui il tennis vero?
Lo sai quanto costano i biglietti per la finale degli internazionali del Tennis?
Ecco immagina il costo di una Tribuna Monte Mario per una partita di cartello.
Non sai quanto la FIT sta sfruttando il fenomeno Sinner ed oggi è probabilmente tra le Federazioni del CONI più ricche.
Secondo te la FIT rimborsa i biglietti già venduti alla “elite'” romana per salvare la tua partita?
Ciao Core
Vediamo se qualcuno viene cortesemente accompagnato alla porta, posto che in un paese normale si rassegnerebbero le proprie dimissioni.
Nell’attesa…Forza Roma, sempre!
Vergogna infinita
La verità qui è che nessuno c’ha gli attributi da capire semplicemente cos’è più conveniente e redditizio per la giornata di domenica. Le partite di calcio impegnano 22 giocatori più riserve e 70000 spettatori da moltiplicare chi più chi meno x 5 (le altre partite). Gli internazionali di Tennis 10/12000 persone più due atleti e staff. C’è da aggiungere qualcosa? Non penso. Che posticipassero la finale di Tennis! Il gioco è risolto.
Se lo fanno giocare Lunedì, col rischio di incidenti fuori dallo stadio, è auspicabile che , chi prende questa decisione, se ne assuma tutte le responsabilità……altrimenti è troppo facile!!!
Il TAR, nella migliore tradizione di un paese dalle istituzioni imbelli e cadenti, ha deciso di lavarsene le mani e ripassare la palla ai contendenti.
Una farsa che ci copre di ridicolo agli occhi del mondo.
Non penso che lunedì sia possibile con le due tifoserie fuori… Si gioca con la finale di tennis ma quale è il problema? È dalla parte della sud ci passo ogni domenica per andare al mio posto anche gli anni passati e non succede mai nulla. La manciata di sbiaditi sarebbero dall’altra parte neanche lì vedi
stanno a fa a call co trump e xi pe capì quanno se po’ gioca..ci loro
Mi viene in mente Spalletti… Il tacco la punta e giù di capocchia! 🤣🤣🤣🤣… La storia qui è veramente Fantozziana! Se i tifosi non si ammazzassero per una palla, personalmente trasformerei l’esterno dell’Olimpico in un campo di grigliate e ci inviterei pure le guardie a mangiare e bere alla faccia della Lega e della Prefettura! Altro che Alpini! Al…la brace!!! 😋😋😋
che bello……..tutti decidono di non decidere. che gentaglia, che schifo
sfr. ❤️🧡💛
Secondo me si giocherà domenica 17 maggio alle 21:00
E’ solamente la mia sensazione, sarebbe un’orario che:
1-coinciderebbe con quello proposto dal prefetto ma di lunedi (allora i derby si possono giocare la sera) 😇
2-sarebbe appetibile dalle tv 😍
3-darebbe più tempo di riposo a quegli alti rispetto alle 12:30 😋
4-sarebbe più fresco per sarri e così forse verrebbe anche lui 😂
5-farebbe contenti anche i tifosi 💪
Manco er TAR….
Bastava decidere, o uno o l’altro. Paese di falliti. In China in 30 giorni costruiscono edifici qui si dorme.
Paese che sta dietro di 50 anni ad altri. Basta solo vedere gli stadi.
Guarda che stanno combinando per colpa di chi sappiamo? Ma guarda che sta succedendo.
Tutto il mondo ci sta ridendo addosso.
ma giocare lunedì va bene a chi cerca un posto in champions ? è regolare ? che direbbe la roma se fosse lei a giocare per prima , magari di sabato ? non sarebbe il caso di fare giocare tutti alla stessa ora dello steso giorno , come si faceva anni fa ?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.