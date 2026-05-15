Roma-Lazio alle 12: Sarri, ti presenti?

Il caos legato al derby sembra finalmente essersi concluso, ma adesso l’attenzione si sposta tutta sulla Lazio e soprattutto su Maurizio Sarri. È questo il tema scelto oggi dal Corriere dello Sport, che apre la propria prima pagina con un titolo provocatorio e diretto: “Sarri, ti presenti?”.

Dopo giorni di tensioni, ricorsi e polemiche, è arrivata infatti l’intesa definitiva tra Prefettura e Lega Serie A, favorita dal rinvio alla Procura di Stato deciso dal TAR. Alla fine il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle ore 12, lo stesso orario scelto anche per Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma, sfide decisive per la corsa Champions e per gli altri verdetti europei.

La domanda che ora aleggia attorno al mondo biancoceleste riguarda proprio la posizione di Sarri. Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’allenatore era stato durissimo nei confronti della scelta di disputare il derby all’ora di pranzo. “Domenica alle 12:30 non vengo”, aveva dichiarato pubblicamente, aggiungendo poi che, al posto del presidente Lotito, lui non avrebbe nemmeno presentato la squadra.

Da qui la provocazione lanciata oggi dai quotidiani romani. Anche Il Romanista sceglie infatti una linea simile in apertura, titolando: “Che fate? Venite?”, riferendosi proprio all’atteggiamento che avrà ora la Lazio dopo le parole del proprio allenatore.

Sul futuro di Sarri, intanto, i dubbi aumentano. Dopo il derby ci sarebbe già stato un confronto con Lotito e l’addio a fine stagione appare sempre più probabile. Sul tecnico restano vive le attenzioni di Napoli e Atalanta, mentre il clima attorno alla Lazio continua a essere particolarmente teso dopo un finale di stagione complicato. La Roma, dal canto suo, sarà chiamata a non sbagliare: vincere è l’unico risultato utile per provare a chiudere davanti la volata Champions.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista