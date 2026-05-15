Rinnovi Roma: Dybala verso il sì, Pellegrini aspetta Gasp, ultimo rilancio per Celik

La Roma accelera sul fronte rinnovi e le indicazioni che arrivano dai quotidiani in edicola vanno tutte nella stessa direzione: Gasperini vuole ripartire da un blocco ben preciso e la società sembra intenzionata ad accontentarlo. Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e forse anche Zeki Çelik sono infatti sempre più vicini alla permanenza in giallorosso.

Il dossier più avanzato resta quello legato a Dybala. Il procuratore dell’argentino non era ieri nella Capitale, ma aveva fatto visita a Trigoria già martedì. Domenica assisterà dal vivo al derby e proprio nel weekend potrebbero esserci nuovi contatti decisivi per arrivare all’accordo definitivo.

La trattativa si starebbe indirizzando verso un contratto da circa 2 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a presenze e gol. Un netto ridimensionamento rispetto all’ingaggio percepito quest’anno: l’argentino arriverebbe infatti a guadagnare circa un quarto dello stipendio attuale. Un sacrificio economico importante che conferma però la volontà del giocatore di restare alla Roma e quella di Gasperini di continuare ad allenarlo.

Le sensazioni, al momento, vengono considerate positive. Dybala non sembra convinto dall’ipotesi Stati Uniti e anche l’offerta del Boca Juniors, giudicata economicamente troppo bassa — circa un milione di euro a stagione — non avrebbe fatto vacillare le sue intenzioni.

Dopo il nodo Dybala sarà il turno di Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso avrebbe chiesto di attendere la fine del campionato prima di prendere una decisione definitiva sull’offerta ricevuta. La Roma resta la sua priorità, ma il centrocampista vuole capire quale sarà il peso reale di Gasperini nel futuro del club prima di firmare il rinnovo.

Più complicata invece la situazione legata a Çelik. In questi mesi non è stato trovato un accordo economico con il turco, che avrebbe chiesto circa 4 milioni di euro a stagione. La Roma, sfruttando anche i vantaggi del decreto crescita, sarebbe pronta però a un ultimo rilancio per evitare la separazione.

Sul tavolo, intanto, resta anche il tema legato ai poteri richiesti da Gasperini. Il tecnico vuole incidere in maniera concreta sulle scelte future del club: non solo sul prossimo direttore sportivo, ma anche sulla composizione dello staff tecnico e soprattutto dell’area medica, destinata a cambiare nella prossima stagione.

Saltata la pista che portava a Manna, bloccato dal Napoli, resta da capire se Tony D’Amico possa diventare davvero il nome forte per la direzione sportiva. Secondo Tuttosport, però, il dirigente dell’Atalanta sarebbe molto vicino al Milan, pronto a offrirgli un contratto biennale. La Roma osserva e resta in corsa, nella speranza di poter ancora ribaltare la situazione.

Fonti: Corriere dello Sport, Il Romanista, Tuttosport