Intrigo D’Amico, il ds conteso: è duello Roma-Milan

Tony D’Amico diventa uno dei nomi più caldi per il futuro della direzione sportiva della Roma. Il dirigente, ormai vicino alla separazione con l’Atalanta a fine stagione, è infatti considerato uno dei profili preferiti sia dai Friedkin che da Gasperini per guidare l’area sportiva giallorossa nel nuovo corso vista l’impossibilità di arrivare a Manna.

Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero già stati contatti sia con Ryan Friedkin che con lo stesso Gasperini, che conosce bene D’Amico e ne apprezza il lavoro svolto negli ultimi anni a Bergamo. La strada però è tutt’altro che libera.

Sul dirigente resta infatti molto forte anche il Milan, che continua a valutare cambiamenti nella propria struttura dirigenziale. L’attuale direttore sportivo Tare è in forte discussione e Giorgio Furlani avrebbe individuato proprio in D’Amico il profilo ideale per rilanciare la gestione sportiva rossonera.

Proprio la posizione di Furlani potrebbe però incidere sull’evoluzione della vicenda. L’amministratore delegato milanista sarebbe infatti a sua volta in bilico e un eventuale cambiamento interno potrebbe modificare gli equilibri e riaprire completamente la corsa.

Restano sullo sfondo anche altri nomi. In queste ore continuano infatti a circolare i profili di Sean Sogliano e Fabio Paratici, anche se al momento sembrano più defilati rispetto al dirigente dell’Atalanta.

Fonti: Il Messaggero, Corriere della Sera