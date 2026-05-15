Roma, sfuma l’arrivo di Tarantino. Torna Del Vescovo a capo dello staff medico

Non soltanto direttore sportivo e mercato. In casa Roma si prepara una profonda riorganizzazione anche all’interno dell’area medica e del settore giovanile, due temi che verranno affrontati nelle prossime settimane insieme alla nuova struttura tecnica e dirigenziale del club.

Il grande favorito a diventare il nuovo responsabile dello staff medico è Riccardo Del Vescovo, già presente a Trigoria tra il 2015 e il 2020. La sua candidatura starebbe prendendo quota nell’ambito dei cambiamenti richiesti per la prossima stagione. Il club è infatti intenzionato a intervenire in maniera significativa sul comparto sanitario, uno dei temi ritenuti centrali nella programmazione futura.

Parallelamente resta aperta anche la questione legata al settore giovanile. Con l’addio di Ranieri sarebbe definitivamente tramontata la pista che portava a Tarantino, mentre nelle ultime ore avrebbe preso forza il nome di Sbravati.

Una decisione definitiva, però, non sarebbe ancora stata presa. La scelta del nuovo responsabile del vivaio potrebbe infatti essere strettamente collegata a quella del prossimo direttore sportivo e per questo motivo servirà ancora un po’ di pazienza prima della fumata bianca.

Fonti: Il Messaggero, Il Tempo