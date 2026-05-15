Roma, pre-abbonamenti boom: oltre 19mila iscritti alla “waiting list”

La risposta dei tifosi romanisti è stata immediata. A una sola settimana dall’apertura della waiting list per la stagione 2026/2027, la Roma ha già superato quota 19mila iscritti, confermando ancora una volta il forte entusiasmo che circonda il club.
Non si tratta ancora della vera e propria campagna abbonamenti, ma della lista prioritaria messa a disposizione dalla società per consentire ai tifosi di accedere in anticipo all’acquisto dei posti disponibili.
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Come spiegato dalla stessa Roma, chi si iscrive alla waiting list “accede a una fase di vendita dedicata, subito dopo la fase dei rinnovi e prima dell’eventuale vendita libera”, ottenendo così una corsia preferenziale per assicurarsi un posto all’Olimpico nella prossima stagione.
Il dato registrato in questi primi giorni fotografa comunque una richiesta già altissima e lascia intuire che anche la futura campagna abbonamenti possa viaggiare su numeri molto importanti.
Un segnale che conferma ancora una volta il legame fortissimo tra la squadra e il pubblico giallorosso, capace di rispondere con entusiasmo ancora prima dell’apertura ufficiale della campagna abbonamenti vera e propria.
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Redazione Giallorossi.net
Il tifoso della Roma è grande, troppo grande, e la verità è che nessuna proprietà della nostra altezza.
Noi siamo amore incondizionato.
Forse il Romanista è più grande anche di se stesso.
E questo amore incondizionato è sfruttato a proprio uso e consumo da proprietà non all’altezza dei Romanisti per fare i propri affari senza dare nulla in cambio.
Dal 2011 è così….
questa presidenza non merita questi tifosi
scherzi vero?
Vabbè dai 2 finali europee non è poca roba, i trofei della femminile, le giovanili ecc… dimostrano che la società è presente…dimostrano il contrario…
Nell anno del centenario tutti abbiamo grandi aspettative di lottare per lo scudetto e vincerlo mi auguro che prendono tre top come fece sensi senza cedere i top o solo uno .
Spero di alzare almeno un trofeo nell’anno del centenario……FORZA ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.