LIVE! Robino Vaz vicinissimo alla Roma. Di Marzio: “Affare ai dettagli, colpo da 25 milioni”. Il giocatore è stato escluso dal Marsiglia

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Di Marzio: “Affare ai dettagli”

Conferme totali sull’affare Robinio Vaz-Roma. Sky Sport e Gianluca Di Marzio parlano di trattativa ai dettagli con l’Olympique Marsiglia. Colpo da 25 milioni a titolo definitivo, da capire se immediato o in prestito con obbligo di riscatto.

….

La Roma accelera per Robinio Vaz. Con Marsiglia alle prese con la necessità di ridurre il monte ingaggi e fare cassa, il giovane talento francese è finito nel mirino dei giallorossi, che lo hanno subito individuato come alternativa concreta a Zirkzee e Raspadori. Dopo i primi contatti di pochi giorni fa, Massara e Medhi Benatia hanno intensificato le trattative, facendo decollare la possibile operazione. Lo riferisce il portale francese Footmercato.net.

Il prezzo dell’operazione messa in piedi tra i due club si aggira intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi, una cifra importante per un classe 2007 acquistato appena due anni fa dal Sochaux per 200.000 euro. Nonostante l’intesa di massima tra i due club, restano da limare alcuni dettagli tecnici prima della firma definitiva.

La pressione sul giocatore cresce: Vaz è stato escluso dalla rosa marsigliese nelle ultime ore, probabilmente per spingere il trasferimento o preservarlo in vista del passaggio in Serie A. Quest’anno ha messo a referto 4 gol e 2 assist in 19 presenze, di cui solo 3 da titolare, e il trasferimento in giallorosso sembra ormai la soluzione più probabile per il suo futuro immediato. (Footmercato.net)

🚨EXCL: 🟡🔴🇫🇷🇸🇳 #Ligue1 | 🔐 L’OM et l’AS Roma sont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Robinho Vaz ❗️L’attaquant franco-sénégalais a déjà donné son 🆗️ au club italien 💰 L’affaire devrait rapporter ~25M€ bonus compris à l’OM 🛎 Ding Dong Avec… pic.twitter.com/3RDttfIJmy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 12, 2026

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…