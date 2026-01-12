LIVE! Robino Vaz vicinissimo alla Roma. Di Marzio: “Affare ai dettagli, colpo da 25 milioni”. Il giocatore è stato escluso dal Marsiglia

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Di Marzio: “Affare ai dettagli”
Conferme totali sull’affare Robinio Vaz-Roma. Sky Sport e Gianluca Di Marzio parlano di trattativa ai dettagli con l’Olympique Marsiglia. Colpo da 25 milioni a titolo definitivo, da capire se immediato o in prestito con obbligo di riscatto.
La Roma accelera per Robinio Vaz. Con Marsiglia alle prese con la necessità di ridurre il monte ingaggi e fare cassa, il giovane talento francese è finito nel mirino dei giallorossi, che lo hanno subito individuato come alternativa concreta a Zirkzee e Raspadori. Dopo i primi contatti di pochi giorni fa, Massara e Medhi Benatia hanno intensificato le trattative, facendo decollare la possibile operazione. Lo riferisce il portale francese Footmercato.net.
Il prezzo dell’operazione messa in piedi tra i due club si aggira intorno ai 25 milioni di euro bonus inclusi, una cifra importante per un classe 2007 acquistato appena due anni fa dal Sochaux per 200.000 euro. Nonostante l’intesa di massima tra i due club, restano da limare alcuni dettagli tecnici prima della firma definitiva.
La pressione sul giocatore cresce: Vaz è stato escluso dalla rosa marsigliese nelle ultime ore, probabilmente per spingere il trasferimento o preservarlo in vista del passaggio in Serie A. Quest’anno ha messo a referto 4 gol e 2 assist in 19 presenze, di cui solo 3 da titolare, e il trasferimento in giallorosso sembra ormai la soluzione più probabile per il suo futuro immediato. (Footmercato.net)
Il ragazzo ha delle caratteristiche davvero molto interessanti, tuttavia, vorrei farvi riflettere su un aspetto: 25 milioni per un ragazzo di quasi 19 anni, sono davvero tanti.
Quindi, non sono parecchi i 35 per Ferguson…che io riscatterei.
Detto ciò, la Roma sta facendo bene a prendere questo ragazzino, che sembra avere caratteristiche importanti.
Un acquisto certamente ottimo ma anche di prospettiva. Sarebbe un buon investimento insieme anche al terzino sinistro Niccolo’ Fortini. Davvero due giovani di talento. Per la Roma sarebbero un investimento vero. Ma bisogna anche aspettarli un pochino.
Questo è forte.
Questo ragazzo mi piace molto. Capiremo sin da subito se è un giocatore richiesto dal Gasp. Per quanto riguarda Malen: Boh.
Mi da molto di Bailey 2.0
Se fosse stato buono secondo voi l’Aston Villa ce lo dava in prestito con diritto? Noi che, in teoria, dovremmo giocarci l’europa league con loro?!?!? Mi sembra abbastanza strano.
Speriamo arrivi il ragazzo e un altro esterno forte. I 40 milioni risparmiati da zirkzee non possono andare per l’acquisto di un esterno alla lookman? l’ingaggio del nigeriano è lo stesso di Zirkzee
Ci sono esterni alla lookman sul mercato disponibili e comprabili?
Purtroppo di esterni sinistri di piede destro forti non ce ne sono moltissimi (dal lato opposto molto di più) e basta mettere un filtro su transfermarket.
Quelli forti ovviamente stanno bene dove stanno oppure costano cifre improbabili.
Questo è il principale problema. Comunque Malén ce lo vedo proprio bene lì e Vaz è uno di prospettiva molto interessante. Se prendi questi due e ci butti dentro un altro di piede destro di riserva tipo Gudmonson completi La Rosa e magari in estate prendi una punta top tipo Kean.
Io vedrei bene queste scelte:
– Via Bailey dentro Malén (a destra avresti lui titolare che si gioca il posto con Gudmonson e Pellegrini più il faraone di riserva fino a fine anno)
– Via Baldanzi e dentro Gudmonson
– Via Dovbik e dentro Vaz (attaccanti avresti Ferguson e Vaz più Malén che può ricoprire quel ruolo)
A sinistra Soule titolare e Dybala riserva.
i 40 risparmiati zirkzee non erano certi… e Lookman non l hanno venduto a 45 mln all inter, tenete conto che le proprieta sono molto amiche, quindi non penso che accetteranno mai 40 nostri oltre al fatto che l Atalanta ha detto chiaramente che lo cede solo all estero … ultime questione che non di poco conto è il rapporto non proprio idilliaco tra il giocore ed il nostro Mister…non so se i rapporti siano tornati buoni ma l anno scorso gli screzi furono molti… tutto ciò mi fa escludere questa possiblità
Ma Bailey 2.0 dove?? Ma ti vai a informare?? Questo Malen di partite saltate per infortunio ne ha saltate solo 43, poco più della metà delle partite saltate da Bailey che sono 94.. poi lui è il tipo di giocatore perfetto per Gasp e ha una buona esperienza europea alle spalle giocando col Dortmund e anche in inghilterra gioca e segna gol.. in questa mediocre Serie A farebbe le buche uno come lui, magari venisse Malen.. poi avere un attacco composto da Malen-Godts (si spera) a sx, Zirkzee-Ferguson (fino a giugno)-Vaz come punte e Soulé-Dybala a dx è tanta roba e a quel punto puoi dare via Pellegrini, Dovbyk, Bailey ed El Sha in blocco facendoti un attacco tutto nuovo e di qualità
acqisto che ha un senso mapellegrino del parma se lo cedono io prenderei anche quello di testa mi ricorda roberto pruzzo
Malen penso arriverebbe proprio in uno scambio con Bailey e visto che Bailey è sempre rotto potremmo solo guadagnarci. A questo punto credo abbiano detto a Raspadori che può andare dove merita..e sperando arrivi Zirkzee, un attacco con Robinio Vaz, Malen, Zirkzee e Soulè sarebbe tanta roba se consideriamo anche Dybala. Speriamo vada così, il 4 posto(minimo)non ce lo toglierebbero nemmeno gli arbitri
se viene lui e poi riesci a prendere a fine mercato zirkee, sarei 3stremamemnte soddisfatto. Quella ameba di raspadori sta bene a riscaldare le panchjne
Daje che forse a sto giro, almeno questo ce lo, danno .
finalmente un colpo alla Sabatini..Forza Roma
a sti prezzi nn mi pare proprio sia alla Sabatini
Speriamo bene sull’effettiva efficacia della scelta, ma ho positive sensazioni nel caso dovessimo prenderlo. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Bene, la forma contrattuale lasciamola alle società, ma questa è la politica da farsi, con le dovute cautele (prestiti, riscatti condizionati etc etc). Non ci si può far tirare alla fune da un qualsiasi Raspadori o l’altro tizio di questa estate.
Se fosse tutto vero daje Vaz.. così possiamo garantirci un potenziale crack nel ruolo.. attendiamo ora solo gli ok dello United per Zirkzee e l’ok di Malen e stiamo a cavallo!
Dubito che arrivino tutti e 3 ma già 2 di 3 non sarebbe male. Punterei anche ad uno scambio Gudmonson-Baldanzi e stai messo già più che bene
Meglio di Raspadori!
Solo calciatori freschi e motivati!
questo è un investimento che avrebbe un senso,
non quello al doppio per un titolare del Sassuolo.
Condivido, perdere tempo dietro a uno che ci mette cosi’ tanto a decidersi (Raspadori) non ne vale la pena Prima si chiude meglio è
Ha ragione il mister: si parla troppo di giocatori che non sono della Roma, compresi ex giocatori, veline che flirtano con calciatori ecc.
A volte passano notizie inutili di giocatori di passaggio che hanno vestito la maglia della Roma per mezza stagione
Altra cosa curiosa è come facciano ad uscire tutte queste notizie sul mercato in così poco tempo.
E rigirando la questione, come fanno altre squadre a non fare uscire notizie?
Quanto sarebbe bello vivere in un mondo di soli comunicati ufficiali
e tanti saluti a raspadori che potrà continuare a provare i benefici della panchina dall’atletico madrid
Buon investimento per il futuro, potrà crescere.
Adesso sotto assedio a Zirkee e Tel, non lo voglio vede raspa con i nostri colori, poi Dragusin in prestito con diritto è un centrocampista centrale
bellissimo profilo e prospetto
25 milioni per sto nessuno?
non vinceremo mai MAI!
E c’è chi dava del bollito a quello che voleva McTominey e gli hanno portato Renato.
scusaci ancora, MOU.
perdonaci. ma sai come è, siamo solo la Roma, mica un club Big. 25 milioni pe sto ce**o
eri quello che dava del nessuno anche ad un certo Mati sulle….ricordatelo prima di scrivere
Eccone n altro che capisce tutto….manco questo ti sta bene????
Servono giocatori pronti così pietra tombale su zirkze?
Se così fosse sarebbe da internare Massara , si spende 25 milioni per calciatore del 2007 che quasi sicuramente Gasp non farà giocare , prendesse un esterno alto a sx e un centravanti, che sono 6 mesi che li sta aspettando Gasperini
ottimo ma ci vorrebbe anche un titolare perchè questo va bene ma ha 18 anni.. se i tifosi sono stufi di aspettare Ferguson che ne ha 20 o 21..se arrivasse Zirkzee siamo a posto ma dovrebbe uscire Dovbyk e non credo sia facile ( ferguson lo terrei sinceramente). la priorità comunque per me è un centrocampista perchè non possiamo giocare solo con 4 giocatori nel ruolo e poi se riusciamo a mandare a casa bailey ci vuole un esterno a sinistra. in difesa con il rientro di ndicka siamo a posto sinceramente
Va bene se si prende anche Malen e Zirkzee che sono giocatori pronti, Gasperini vuole questo tipo di calciatori altrimenti se non li reputa pronti non li fa giocare, basta guardare con i nostri primavera , ci vogliono calciatori pronti, via Bailey dentro Malen e Zirkzee allora avrebbe senso l’investimento sul Robinho Vaz
D’accordo Niru ma prenderli tutti e 3 mi sembra oltremodo improbabile. Magari Vaz e Zirzee con formule particolari che non prevedano grossi esborsi immediati sin potrebbero fare ma resta comunque difficile. Più probabile ,purtroppo, un solo innesto ma spero almeno avvenga rapidamente.
Lo repeto un altra volta e un ragazzo molto interessante e con Gasperini puo diventare il nuovo Osimhen e gia pronto per giocare nella prima squadra ma per me non dovrebbe escludere l’arrivo di Zirkzee se vogliamo raggiungere l’obiettivo Champions
e’ assolutamente necessario rinforzare la squadra perchè quest’anno abbiamo una grande occasione per entrare in champion. Inter e Napoli sinceramente mi sembrano superiori ma Milan e Juve sono robetta da quattro soldi
assomiglia a Gourna Douath che in questo momento ci servirebbe come il pane
Profilo interessante, molto interessante, ma la mia domanda è: riusciremo ad aspettarlo?
Mi sembra lo stesso investimento alla Gerson, portato a roma con le stigmati del fenomeno per poi doverlo aspettare per anni diventando poi un buon giocatore, ma nulla di più.
Dai video, VAZ, sembra un giocatore con un fisico devastante, veloce con una buonissima tecnica.
Bel tiro in porta, ha un destro molto potente.
Son sicuro che in mano a Gasperini potrà diventare con la giusta umiltà un giocatore forte.
Ora serve però un giocatore sempre offensivo ma fatto, niente scommesse fisiche o tecniche.
Per me anche gudmunson sarebbe una certezza.
Questo ragazzo mi intriga moltissimo e in prospettiva altro che Raspadori.RE’ su questi elementi che bisogna puntare per il futuro e non su costose mezze fiigure alla Raspadori che non spostano certo di molto gli equilibri di una squadra.
Nella speranza che vadi tutto bene… Magara💛❤️
difesa e centrocampo under 25 con questo e ferguson anche in attacco abbiamo già la squadra per sette anni ,ci basterà prendere un giocatore ad anno dal valore di 40 milioni per vincere almeno due scudetti come il Napoli.Ranieri sindaco
Io penso che se alla fine del mercato saranno della Roma Dragusin, Vaz e Zirkzee, avremo fatto un ottimo mercato. Non eccellente, perché il centrocampista e l’ala pura rimangono dei ruoli che dovremmo sistemare, ma quei 3 sono un ottima campagna acquisti considerando che é il mercato invernale e che siamo molto limitati dal FFP. Raspadori spero non venga, non é scarso, sa fare discretamente tutto, ma non eccelle in nulla e questo tipo di giocatori non spostano niente e infatti giocava titolare solo al sassuolo
Franco senegalese? Da altre parti ho letto Franco – guineano bissau.
se arriva sono contento, altrimenti sarebbe da dentro i giornalisti
Altro investimento sbagliato e mi meraviglio che in questo forum si esalti questa follia.
Non per la qualità del giocatore in sé, che magari sarà anche positiva.
Ma parliamo di un 18 enne, in un ruolo in cui sia Dovbyk che Ferguson mostrano luci e ombre e non danno garanzie nell’immediato (per me Ferguson nel futuro si, ma non è tuo).
Gasperini sono mesi che si lamenta di non avere affidabilità nel ruolo di centravanti. E noi forse prendiamo un calciatore che per età è NATURALE che sarà un ragazzo ancora in fase di sviluppo e formazione; il quale certamente avrà bisogno di tempo per ambientarsi e sgrezzarsi.
Non dimentichiamoci che il calcio italiano, a dispetto di una qualità tecnica al ribasso, è comunque un campionato spigoloso per la cultura tattica che lo caratterizza e per capacità di organizzazioni difensive che non si trovano in altri tornei esteri. Ciò non di rado, comporta difficoltà iniziali, specie per gli attaccanti di primo pelo.
In sintesi: a gennaio, mercato con la stagione in corso, andava preso un attaccante più pronto (Zirzee, anni quasi 25). E le tempistiche, come al solito, andavano gestite in ben altra maniera. Ma siamo un club senza programmazione e senza competenza nel quadro dirigenziale purtroppo.
Mi meraviglio di come tanti utenti, dopo anni di calcio visto anche se da semplici tifosi, ancora non capiscano queste dinamiche ed inneggino alla ‘grande operazione’. Quando è evidente che la Roma sia ancora completamente fuori strada. A prescindere dalla bravura del ragazzo in sé, ripeto: ma dalle caratteristiche anagrafiche in rapporto al contesto tattico, dal momento della stagione, dai bisogni della rosa e dell’eventuale costo…è una mezza follia questa operazione.
Altro discorso se fosse fatta in estate, a campionato fermo e prendendo anche un altro centravanti che ti coprirebbe le inesperienze iniziali del ragazzo.
Io nnl o conosco ma approvo l Operazione, 25 bonus compresi è un prezzo che ci sta per un profilo del genere che a 18 anni ha già esordito e fatto più gol di Ferguson e Dovbik….poi se insieme arrivasse un giocatore pronto sarebbe ottimo, Malen nn mi dispiacerebbe ha la velocità che manca alla Roma e può giocare in tutte le posizioni di attacco
E quindi il Dott.Malen al posto del pop-cornaro (male vero), Vaz al posto de Baldacci e speriamo in extremis Zirk al posto del lampione Artem.
Io ci metterei la firma
